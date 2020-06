La misteriosa historia de una carta que llega a Padrón tres años después

Más de 3.200 kilómetros separan Cabo Verde de la localidad coruñesa de Padrón. Un vecino de este municipio gallego, Juan Ares, realizó un viaje a este archipiélago africano y quiso mandar postales a sus allegados para tener un bonito recuerdo de sus días de descanso en tan idílico lugar. Una de esas cartas llegaba esta semana. Hasta ahí la historia sería "normal", lo extraordinario es que las envió hace casi 3 años, un 22 de julio, pero del año 2017.

LA POSTAL SIN SELLO QUE ATRAVESÓ UN CONTINENTE

La sorprendente historia la narra su protagonista en el diario gallego La Voz de Galicia. Juan Ares decidió enviar a su sobrino una bonita postal del país africano de Cabo Verde para felicitarle su cumpleaños. Se la mandó desde la isla de Santa María, donde pasaba sus vacaciones en el verano de 2017. La postal fue adquirida en una de las tiendas del lugar. Juan preguntó por una oficina de Correos, pero desde su hotel le aseguraron que se la enviarían ellos, después de abonar los gastos. Y sí, la postal fue enviada, aunque sin sello. Tres años después llegó a su destinatario: el joven padronés Tanis Gemperle Ares.

Juan comenta a los compañeros del periódico que "ya ni me acordaba de ella". Su sobrino entonces tenía 16 años, ahora es mayor de edad. El chico explica, sorprendido, que la guardará con cariño porque se trata de una felicitación de cumpleaños, pero también por la historia que hay detrás. Parece difícil de creer que, una carta sin sello de ningún tipo pueda llegar a su destinatario a más de 3.000 kilómetros de distancia y más de mil días después de haber sido enviada. "¿Quién tiene una postal que le haya llegado así?", se pregunta el joven Tanis, que la muestra orgulloso.

Su tío Juan no sale de su asombro e insiste en que la historia es verdad: "Tengo testigos de cuándo la envié y de cuándo la trajo la cartera, ella tampoco daba crédito a cómo pudo haber llegado sin sello".

OTRA POSTAL QUE NO LLEGÓ (TODAVÍA)

No fue esta la única tarjeta de recuerdo del viaje que Juan envió. También escribió otra para una cafetería de Padrón, el Café Cultural Airiños. En ese mismo año, en 2017, mandó la misiva desde la misma isla, aunque en ese establecimiento aun no la han recibido. No obstante, después de los acontecimientos, puede que sí llegue, aunque quién sabe cuándo y por qué lugares habrá atravesado.