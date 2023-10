Quien camine por la calle Rosalía de Castro, en pleno centro de Santiago, se encontrará con un cartel sugerente que nos indica que, en unas galerías, bajando unas escaleras, nos encontraremos un mercado de Corea del Sur.

Los coreanos son una comunidad muy pequeña en Santiago, en Galicia apenas llegan al medio centenar, por eso que existan negocios de este país nos llama la atención.

En esa pequeña tienda del ensanche santiagués nos recibe Mina con una sonrisa de oreja a oreja y muy amablemente nos cuenta su historia, cómo llegó aquí y por qué.





MINA: DE LA TECNOLÓGICA COREA A VENDER KIMCHI EN UNA PEQUEÑA TIENDA DEL CENTRO DE SANTIAGO

Mina no se llama Mina, este es su nombre "prestado" porque es más fácil de pronunciar en nuestro país. Su verdadero nombre es Min Suk Cho. Tiene 54 años y era informática en Seúl, aunque su lugar de origen es el sur de Corea, cerca de la ciudad de Busán.

En su país de origen tenía un trabajo muy estresante, nos reconoce. Así que tras hacer el Camino de Santiago decidió dejarlo todo y venirse a España: “Después de hacer el Camino yo volví a hacer mi vida normal… pero un año después estaba muy cansada, agotada…”, así que decidió volver y estudiar español. A través de la Universidad de Santiago pudo acceder a un curso de idiomas y estuvo con visado de estudiante durante tres años: “Yo no hablaba nada de español, solo coreano. Pero empezó a aprender en un curso internacional”. Y esos estudios, sin lugar a dudas, han dado sus frutos porque se maneja muy bien en nuestro idioma.

Mina decidió montar una pequeña tienda de comestibles para poder obtener el permiso de residencia en Santiago. Necesitaba un trabajo y esta fue la solución que encontró. En estas galerías comerciales la han acogido como una más, nos cuenta feliz: “cuando no hay clientes, probamos los productos… somos una familia”.

¿QUÉ PRODUCTOS ENCONTRAMOS EN EL MERCADO DE COREA EN SANTIAGO?

Acercarse a esta pequeña tienda de comestibles es sumergirse en un mundo nuevo de bebidas, comida y productos preparados de Corea del Sur. En este establecimiento de Mina vende mucho ramen, fideos que se consumen calientes; soju, una bebida alcohólica que tiene mucho tirón en su país, o kimchi, un preparado de col fermentada que es muy picante.

Entre la clientela de Mina nos encontramos estudiantes o compostelanos con ganas de probar gastronomía de otra cultura, pero también peregrinos coreanos que llegan a Santiago y echan de menos su comida. Mina nos explica que en Corea del Sur la ruta jacobea se pone como una meta vital y los que llegan caminando lo hacen durante muchos kilómetros, desde Francia a la ciudad del Apóstol, esto puede suponer que estén un mes lejos de casa y que acaben por añorar el picante de la cocina coreana: “Tienen un gusto picante… y aquí no lo hay. Yo no lo echo tanto de menos porque ya me he acostumbrado, pero los peregrinos que vienen no pueden pasar un mes sin ese picante”. Así que su establecimiento se ha convertido en un lugar en el que parar llegados a Compostela.

ESCUCHA AQUÍ EL PÓDCAST SOBRE LOS LAZOS DE COREA DEL SUR CON SANTIAGO

Mina no quiere, al menos de momento, volver a su país. Aquí ha encontrado la vida que necesita, aunque sea a 10.000 kilómetros de su lugar de origen.

En lo que llevamos de año 2023, 6.250 peregrinos de Corea del Sur han llegado a Santiago y se han pasado por la oficina de peregrinos de Compostela.