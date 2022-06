Miguel Ángel, 33 veces peregrino a Santiago: "Cuando dejo la mochila, empiezo a pensar en el siguiente camino"

En 1993 sellaron su Compostela 99.000 peregrinos: uno de ellos era Miguel Ángel, un aragonés al que aquel año le entró "la fiebre del camino". Solo así se explica que desde entonces se haya echado al hombro 33 veces la mochila y esté pensando ya en la próxima cuando me lo encuentro a las puertas de Padrón. "Si no vengo al camino una o dos veces al año... es como si me faltase algo, el camino engancha", asegura este jubilado de banca que arrancó en el año del Pelegrín en Candanchú, junto a su hija de quince años.

Ella tuvo suficiente con este "primero de peregrinación" de casi 900 kilómetros, pero para él fue solo el aperitivo: desde entonces, ha recorrido todas las rutas a Compostela, algunas varias veces, claro, "y siempre llegando a donde nos espera el Señor Santiago", asegura.

Audio





Se resiste a elegir una de las rutas porque dice que "todas tienen su cosa: por más dureza, por menos dureza, hay que llevarlas! Y luego los bastones te ayudan", asegura sonriente. Solo lo obligó a hacer una pausa el covid, pero una pausa, porque ya en 2021 salió al camino no una, sino en dos ocasiones: "hicimos el de la Costa desde Gijón y el Inglés desde Ferrol... y este año hemos empezado en mayo, el Portugués desde Valença, y volveremos después de las fiestas patronales", las del Pilar, claro.

Habla en plural, porque en los últimos años le acompaña su amigo Manuel, otro maño que ha soplado hace también unos años las setenta velas... y que también cuenta por años las veces que se ha puesto en camino a Santiago.

La primera que peregrinaron juntos fue en 2006, y desde entonces, han repetido experiencia en ocho ocasiones: "yo hubo un momento que tenía interés en hacerlo" explica Manuel, "y él me dijo, pues lo tienes muy fácil... vamos" Y arrancaron desde Zaragoza a Santiago de Compostela: 30 kilómetros al día, así, uno detrás de otro, 885 kilómetros en 29 días.

Manuel sí tiene claras sus preferencias: "el camino de la costa es muy bonito, porque luego llegas a Oviedo... y es durísimo, yo ya le dije que ese no lo vuelvo a hacer más, ni la vía de la Plata, 1.200 kilómetros... ya no estoy para esos trotes!". Pero lo dice entre risas... y asintiendo cuando Miguel Ángel cuenta que ya tienen en mente ponerse en camino a la vuelta del verano.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"La mochila la guardo con las cosas que van fijas" dice Miguel Ángel, "yo tengo un armario específico para las cosas del camino, que es muy abundante porque en invierno es una ropa, en verano es otra... Mi mujer ya me dice pero chico, si acabas de llegar y ya estás dándole otra vez suela a esto!" Más risas...

MILES DE KILÓMETROS EN LOS PIES PERO NINGUNA AMPOLLA

Están en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza y me cuentan que son hospitaleros voluntarios: vamos, que cuando no están peregrinando... andan en algo relacionado con el Camino o aconsejando a los que se preparan para hacerlo... ¿quién mejor que ellos? Desde cuestiones tan básicas, como qué calzarse para tener los pies a punto durante toda la ruta.

Los dos aseguran que jamás han sufrido las temidas ampollas: "ni una" insiste Manuel, mientras Miguel Ángel explica que la clave está en los calcetines: "la gente está obsesionada con cien por cien algodón, mentira... el algodón se dilata y se hacen arrugas, y es cuando salen las ampollas. Hay que llevar cincuenta cincuenta de fibras, que sacan el sudor del calcetín y así no se hace ninguna lorza: eso es lo primordial, el calcetín". Importante también, en invierno sobre todo, botas que no metan agua, "pero no hacen falta las de subir al Himalaya!"

"EN EL CAMINO APRENDES LA BONDAD DE LA GENTE!"

Los dos aragoneses vuelven a recoger su credencial a la Oficina del Peregrino, seguro, con los pies más aliviados que buenas parte de los caminantes que pasan estos días por allí, y con el corazón igual de lleno que todos.

Lo comprobamos junto a otro grupo de peregrinos repetidores del Camino, aunque todavía a años de diferencia de Manuel y sobre todo, de Miguel Ángel. Susan podría ser el ejemplo de la recuperación también de los que deciden poner rumbo a Compostela desde el otro lado del charco, animados por la película The Way. Junto a dos amigos de Massachusetts, en 1990 completaron el camino francés desde Roncesvalles y para repetir experiencia, este año han elegido el Portugués desde Porto.

Susan es menos parlanchiña que Manuel y Miguel Ángel y cuando le pregunto por qué ha querido peregrinar de nuevo, se le llenan los ojos de lágrimas: "por fe, por motivos espirituales, para pensar y reflexionar..." No sé si le puede la emoción o también que se apiada de mi pobre dominio del inglés: en lugar de extenderse en una explicación muy profunda me dice en spanglish..."so you are bueno, bueno, people are good... and you real learn how good people are". Hasta yo soy capaz de entender que "en el camino aprendes lo buena que es la gente". Por eso, me asegura que siempre lo recomienda "al cien por cien", y también lo entiendo.