21 meses con una casa okupada en Pelamios, en Santiago

No se trata de un problema policial, sino más bien judicial y de reformas legislativas. Hablamos del tema de las okupaciones ilegales de viviendas.

El Alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, se reunió con el Comisario jefe de la Policía Nacional en la capital gallega, Juan Cástor Vázquez Salgado. Ambos coinciden en que la Policía puede mejorar su respuesta ante estas situaciones y reforzar la presencial de los agentes en algunas zonas muy determinadas: como Pelamios o Belvís. Denuncia Bugallo que un inmueble lleva ya 21 meses okupado en la ciudad "okupado ya no estas, sino las pasadas Navidades".

El regidor compostelano entiende que la situación es complicada, en cualquier caso, si no se dan cambios en la legislación: "Hay una dificultad derivada del Código Penal, que entiende la okupación como un delito leve y le da un tratamiento, digamos muy suave, y después que los plazos judiciales no son admisibles para la mayoría de las personas. No pueden esperar 12 meses, 18 meses o 21 meses".

Bugallo anuncia, además, más presencia policial y una respuesta rápida de las demandas que planteen los vecinos, aunque reconoce que "esto no resuelve el problema de la okupación ilegal, el único que puede hacerlo es un juez".

En este sentido recuerda que el Pleno del Concello, el Pazo de Raxoi, ya solicitó que el Congreso de los Diputados reforme la legislación y habilite un procedimiento distinto.

Bugallo distingue dos situaciones diferentes: familias con necesidades, que atraviesen dificultades, a las que entiende que los servicios sociales deben ayudar, y otra cuestión es "una actividad organizada de okupar viviendas, se meten dentros y esto se ve agravado porque hay un problema en la propiedad". Herencias que presentan dificultades, multipropietarios o cuando hay menores las decisiones de la justicia se eternizan.

BUGALLO, PREOCUPADO POR EL ARRANQUE DEL CURSO Y EL SERVICIO DE COMEDORES

El alcalde sigue insistiendo en que, en este arranque de curso, lo que más le preocupa es el curso escolar y los protocolos a aplicar en los comedores escolares.

En este sentido nos confirma que la concejala de Educación, Noa Díaz, formalizará este viernes su renuncia, tras ir en la lista del PSOE y resultar elegida diputada en el Parlamento gallego. No obstante, el alcalde se guarda el nombre de la persona de su equipo que se encargará de la materia educativa, lo dará a conocer el propio viernes.