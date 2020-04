El mes de marzo en Santiago fue menos lluvioso que la media de los últimos 20 años

El refrano popular nos dice que "cuando en marzo mayea, en mayo marcea". La percepción del tiempo que hemos tenido en el tercer mes de este año es bastante subjetiva, pero a muchos les da la sensación de que ha venido el sol, incluso con algo de calor, justo cuando estamos obligados a quedarnos en casa.

Lo que no son subjetivos son los números y hay algo que sí podemos concluir: ha llovido menos que en la media de los últimos 20 años.

La estación metereológica del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC (Universidad de Santiago) recogió el pasado mes 143,1 litros/m², situándose este mes por debajo de la media de los marzos de este siglo en la ciudad deSantiago de Compostela. Esa media está en los 200 l/m². La mayor parte de las precipitaciones cayeron en la primera semana del mes, cuando se registraron 106 l/ m².

En total, fueron quince los días en los que en algún momento llovió en el mes de marzo de 2020 en Santiago, pero solo en 9 jornadas las precipitaciones superaron los 5 l/m². En otros tres días esa precipitación estuvo por debajo de un litro por metro cuadrado y en otras ter jornadas resultó inapreciable, con menos de 0,1 l/m². Eso sí, en el otro lado, destacan los 50,4 l/ m² del día 1 de ese mes de marzo, que fue el más lluvioso.

"Aínda que a media está en 200 l/m², o certo é que existe unha gran dispersión entre os diferentes anos. Así o marzo máis chuvioso fora aquel de 2001 no que en 30 días caeran 618 l/m², ou o do 2006 con 477 l/m². No lado oposto están os marzos de 2009 (40 l/m²) e de 2012 (41 l/m²). A finais do século pasado cómpre lembrar o marzo de 1997 no que houbo só precipitación inapreciable", explica el director del Observatorio, José Ángel Docobo Durántez.

TEMPERATURAS DEL MES DE MARZO

En cuanto a las temperaturas, el mes que acabamos de cerrar, registró una máxima de 23'5º el día 18, y una mínima de 2'8º el último día del mes, el 31 de marzo. En otros años, como 2002 (28'6º), 2005 (27'2º), 2012 (27º), las máximas habían sido más generosas, incluso con varios registros por encima de veinte grados. Resultaron inusualmente bajas las máximas de los últimos días del mes, con solo 10'7º (dia 30) e 9'8º (dia 31). "Pero isto non é novo xa que logo o 30 de marzo de 2018 a máxima fora xa da mesma orde (9º5)", explica Docobo.

En cuanto a los valores mínimos negativos, no se registran en Santiago de Compostela desde el año 2013. En este sentido destacan los -4'2º del día 2 de marzo de 2005. En aquel mes también se registraron mínimas por debajo de cero en otras cuatro jornadas más.

"Neste marzo de 2020 é salientable asemade o episodio de calima vivido entre os días 18 e 20, día este no que de madrugada caeu chuvia con barro. Rexistrouse tamén sarabia na tarde do dia 15 e na mañá do 16", concluye el director del Observatorio.