"Menos mal que llegó, quiero sacarme de encima ya los exámenes"

Tocaba madrugar esta mañana para venir a examinarse desde el Barbanza, la comarca del Deza o toda el área de Santiago, así que aunque costó, hubo que dormir para sacar el mayor partido a todo el esfuerzo realizado: "yo me tomé una tila", reconoce Manuel, del Ies de Brión, mientras su compañera Ana abre mucho los ojos y exclama "por fin! Me los tenía que sacar de encima ya, no podía esperar más!.

Les pregunto qué ha sido más duro, si un segundo de Bac en tiempo de pandemia o estos últimos quince días, con el aprobado ya en la mano y esperando para presentarse a los exámenes: la cosa va por barrios. Carla cree que "el curso fue mucho más difícil, ahora intenté repasar y mantenerme más tranquila" Daniel, sin embargo, dice que preparar la ABAU fue peor porque llegó "reventado".

Presentación a las nueve de la mañana y esperando por el primer examen a las diez: Historia de España. Es una de las asignaturas troncales, de las que tiene que examinarse todo el mundo. A las puertas de la Facultad de Matemáticas, un grupo de alumnos de Lalín intercambian impresiones sobre si conviene o no repasar a última hora: "lo único que te da son problemas", le dice María a David, "piensas más en lo que no te sabes que en lo que sabes", le dice... pero él insiste en que no está mal "echar un vistazo a lo que tienes más olvidado".

En el grupo de Faiz y Alejandro, del instituto Galaxia de Ribeira, repiten como una letanía "Pi Margall, Salmerón y Castelar... y luego el golpe de Estado de Pavía...¿o era Pavia?" Pero puestos a elegir... no quieren Primera República. Mejor "Fernando VI, aunque no creo que caiga porque ya lo preguntaron el año pasado, y de preguntas cortas Neolítico y vocabulario faciliño", dice Faiz. No insisto, no sea que me pregunten ellos a mi y me pongan en un aprieto.





SEGUNDO CURSO MARCADO POR LA PANDEMIA, PERO SIN NOTAS INFLADAS





Desde la entrada en vigor de la LOMCE se amplió la optatividad en la ABAU: así, no todo el alumnado hace el mismo número de exámenes, sino que atendiendo a la ponderación que tienen las asignaturas de cara a la titulación que quieren hacer, hay quien prefiere ir a por la máxima nota en seis materias mientras otros se presentarán en estos días hasta a nueve, "por si la cosa no va bien en una, pues que puntúe la otra".

Minia es profesora en el Ies de Brión y es de las que también se pone un poco nerviosa con sus alumnos. "Nos dan un poco de pena, la verdad". Dice que ve "bien a su grupo y que se van a poner tranquilos en cuanto vean que pueden hacer los exámenes sin problema".Asegura que el curso pasado sí que hubo calificaciones que tal vez no respondían a la realidad, porque no se pudo hacer tercera evaluación con normalidad a causa de la pandemia.

Pero esta vez "nada de notas infladas: el alumnado ha trabajado duro para llegar hasta aquí y la optatividad que tienen hace que suban las notas" e insiste en que "están todos en las mismas condiciones". Puede ser un problema, eso sí, para alumnado de otros años que sí ven como las medias no paran de subir.

La presión es mayor para quien tiene claro qué es lo que quiere hacer una vez pasados los exámenes: Manuel necesitaría un 11,53 y de bachiller lleva un 8,75 "es bastante buena... pero creo que igual podría haber conseguido más", dice, porque quiere hacer Enxeñería Informática en Santiago y hay pocas plazas". Lucía no sabe qué quiere estudiar "así que está bastante tranquila", igual que Sara, que se presenta por libre para sacar las asignaturas optativas y poder entrar en Psicología después de hacer un ciclo de Ganadería y Sanidad Animal. "Mucho cambio... pero Psicología siempre fue una cosa que me interesó y la veterinaria... bueno, es algo que me gusta y puedo trabajar como axuliar en el futuro".

En la mente de todo el mundo, qué pasará después de estos días de tanta tensión y la sensación de que están dando un paso hacia, posiblemente, una etapa decisiva en sus vidas: "tengo muchísimas ganas de empezar en la universidad",asegura Ana, "por cambiar de aires, conocer a gente nueva, hacer cosas distintas". Alejandro tiene presente lo que le dicen sus padres y "todo la gente: es la mejor etapa de nuestra vida, la que más vamos a disfrutar... pienso que puede estar bien". Seguro que sí