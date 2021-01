Medidas contra el COVID: Así cambia la vida en Santiago y comarca desde este viernes

Hasta ahora Santiago, Ames y Teo compartían restricciones, ya que están en nivel máximo de alerta por coronavirus. Hasta ahora, porque desde el viernes, 15 de enero, esto cambia y los cierres pasan a ser individuales. Eso sí, los habitantes de Teo sí recuperan la movilidad: el concello se abre de nuevo, pero sus residentes no podrán entrar en municipios cerrados.

Sigue habiendo excepciones: entre los supuestos autorizados para saltarse los cierres perimetrales están el trabajo, los estudios o el cuidado de personas. Con todo, es fundamental siempre viajar con un justificante que pueda acreditar ante las fuerzas de seguridad la causa del desplazamiento.

Desde el viernes, 15 de enero, Galicia entra en otro nivel anunciado por el gobierno gallego. Esta tercera ola del coronavirus preocupa mucho a las autoridades porque, a pesar de que, de momento, los números reflejan un menor impacto que en el mes de noviembre, la tendencia es peor ahora que entonces. La situación hospitalaria también preocupa, así es que el comité clínico advierte de la importancia de que tomemos medidas más drásticas ahora para poder contener la curva.

REDUCCIÓN DE LOS CONTACTOS SOCIALES

"El único lugar seguro es nuestro núcleo de convivencia". Con estas palabras el presidente de la Xunta quería llamar la atención de la población general, para que reduzcamos nuestros contactos sociales al mínimo.

Es por ello que, en toda Galicia, y ya no solo en los municipios de mayor afectación del virus, se adelanta el toque de queda a las 22 horas, por lo que todos los establecimientos comerciales tendrán que cerrar, al menos, media hora antes de esa hora límite.

También se establece un máximo de reuniones de no convivientes de 4 personas en todo el territorio gallego.

Y la hostelería en toda Galicia tendrá que echar el cierre a las 18 h, salvo para servicio a domicilio, que puede continuar la actividad más allá de esa hora y hasta las 00 h, en caso de recogida en el local, hasta las 21.30 h. Núñez Feijóo pide que no se trasladen a partir de esa hora las reuniones de no convivientes a las viviendas particulares porque eso sería "engañarse a sí mismos".

Los lugares de culto no podrán superar, además, el tercio de su capacidad.

¿QUÉ MEDIDAS SE PONEN EN MARCHA EN SANTIAGO Y COMARCA?

Se aplica todo lo anterior, porque son medidas generales de toda Galicia. Con todo, en determinados municipios donde la afectación del virus es más impactante, habrá más restricciones.

En Santiago, Ames, Melide, Oroso, Trazo, Val do Dubra, Vimianzo, Outes, A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Boiro, Rianxo, Noia, Porto do Son y A Estrada, tienen una incidencia de más de 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, o presentan características especiales que hacen necesario elevar las restricciones.

En estos concellos, sus habitantes pierden la movilidad: no pueden salir del municipio, salvo por causa justificada.

salvo por causa justificada. Además, la hostelería cierra a las 18 h y solo se permite el consumo en terraza y nunca en el interior del establecimiento. Además, la máxima capacidad autorizada en las terrazas es de un 50%.

y nunca en el interior del establecimiento. Además, la máxima capacidad autorizada en las terrazas es de un 50%. En los centros comerciales el aforo no podrá superar el 30% y las zonas comunes solo podrán emplearse para el tránsito, es decir, nada de sentarse en los sofás de los pasillos o usar los parques infantiles de estas superficies.

y las zonas comunes solo podrán emplearse para el tránsito, es decir, nada de sentarse en los sofás de los pasillos o usar los parques infantiles de estas superficies. Los establecimientos de juego no podrán abrir sus puertas.

¿QUÉ PASA EN OTROS CONCELLOS?

En la comarca de Santiago son varios los concellos que no están en esa lista de máximas restricciones, sino en el nivel medio-alto: Teo, Brión, Rois, Lousame, Vedra, Boqueixón, Touro, O Pino, Arzúa, Frades, Boimorto, Ordes, Tordoia, Santa Comba, A Baña, Negreira o Vila de Cruces, por ejemplo.

Todos ellos están en un nivel medio-alto de restricciones, así es que, se aplican las medidas de carácter general (toque de queda, reuniones de máximo 4 personas o cierre de hostelería a las 18 h).