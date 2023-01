Mateo (Obradoiro): “El mercado está complicado, pero vamos a seguir intentando reforzar al equipo”

José Luis Mateo, director general del Obradoiro, analizó en la mañana de este martes la situación en el mercado del club santiagués, tras la baja de larga duración de Dragan Bender. “Desde que se confirmó la baja de Dragan, estamos tratando de reforzar el equipo y lo cierto es que, a día de hoy, todas las gestiones que hemos hecho y los intentos por fichar jugadores, de momento no lo hemos conseguido, no hemos conseguido liberar a ningún jugador de los contratos que actualmente tienen en sus clubes. El mercado está complicado, pero vamos a seguir intentando reforzar al equipo, como llevamos haciendo desde que se confirmó la baja de Dragan”, declaró el director general obradoirista en la visita realizada con los jugadores Rubén Guerrero y Marek Blazevic al Albergue XXIII para hacer entrega, junto a Gadis, de los alimentos no perecederos y productos de higiene conseguidos en el partido solidario Gadis del pasado 17 de diciembre.

El responsable de las incorporación en el club santiagués aseguró que la situación tranquila en la clasificación del 'Obra' no influye en los tiempos con el mercado. “A veces da la sensación de que los equipos que están más apurados fichan con otros tiempos. Los tiempos del mercado no los ponemos determinados clubes, sobre todo los de determinado presupuesto. Y para nosotros, independientemente hemos tenido que ir al mercado, cuando estábamos abajo en la clasificación y cuando estábamos un poco mejor y siempre hemos tratado de cumplir una máxima de no precipitarnos y solo fichar lo que pensemos que nos va a mejorar. El año pasado estuvimos tiempo en mercado y no incorporamos a ningún jugador hasta que llegó Phil en el último tercio de la competición porque no se produjo esa situación. No influye para nada la situación en la que esté el equipo en la clasificación”.