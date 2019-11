El Matadero se queda, pero habrá entrada a Belvís y remodelación de la plaza

Después de la decisión de Raxoi, que está negociando con Abanca la instalación de un centro sociocultural en el inmueble que hay al lado de la Capilla de las Ánimas, en Casas Reais, hay quien señala de nuevo la inutilidad del edificio de la Casa da Xuventude. Algunos vecinos nos trasladan su incomprensión porque "en menos de 100 metros vaya a haber dos centros socioculturales", así es que, de nuevo, apuntan la necesidad de derribar ese inmueble y reformar la Praza do Matadoiro para mejorar la entrada al parque de Belvís.

El equipo de Bugallo no contempla esa opción. "Dimos muchas vueltas", reconoce el alcalde: "Da cierta pena tirar un edificio construido con apenas 30 años", explica el regidor municipal que, además, entiende que se crearía otro problema con el derribo: se quedaría a la vista el feísmo de las traseras de las casas de San Pedro, ahora tapadas por ese inmueble.

En lugar de la demolición, Sánchez Bugallo plantea la rehabilitación del entorno y la creación de un mejor acceso al espacio verde ya el año que viene: "Queremos rehabilitar la casa, cambiar la cubierta, pintarla y hacer un paseo en paralelo al edificio, para que se pueda acceder desde la Plaza al parque de Belvís". Explica el alcalde que se haría "por encima" de la corriente de agua, del pequeño regato que hay ahí, con un pequeño "puente".

También reconoce el primer edil de Compostela que a la plaza le hace falta una "pequeña" reforma. Parece que se descarta, entonces, el proyecto del PP, pero sí llegarán las máquinas para arreglos más modestos.

En cuanto al parking público de Belvís, el equipo de gobierno pretende ampliarlo: "está previsto y presupuestado con cargo a Tussa", ¿Cuándo? Dice Bugallo que el año que viene: "Queremos hacerlo lo antes posible". En este sentido asegura que hay dificultades derivadas de las restricciones medioambientales y patrimoniales.

ESTACIÓN DE GAS LICUADO EN COMPOSTELA

Hoy se inauguraba en Santiago la primera estación de servicio pública de gas natural licuado para los vehículos. Se trata de un nuevo servicio para la ciudad que está en el Polígono del Tambre. Es un combustible que contamina mucho menos, así nos lo explica el regidor compostelano, que ve que este sistema se puede incorporar en el transporte público urbano de la ciudad: "Un porcentaje importante de la nueva flota de autobuses será de gas licuado", destaca.

MAZARELOS

El alcalde de Santiago nos decía que no hay ninguna decisión tomada de momento sobre la posible peatonalización de Mazarelos y es que nos confiesa que hay que tener en cuenta a los usuarios y plantilla de la Plaza de Abastos compostelana, pero, a renglón seguido, advierte a los ciudadanos de que en el próximo 2021 va a haber cambios en la circulación: habrá restricciones "nuevas" en la ciudad histórica y más allá, en su entorno.

BACHES

En los mensajes que nos trasladaba la audiencia, más de uno señalaba la "vergüenza" que da el periférico en determinados puntos como la Avenida de Lugo o en el acceso a Costa Vella, con baches y fochancas que pueblan el vial. Bugallo les da razón y lamenta en este caso seguir "pendientes de Fomento". "Ellos tienen un plan de acondicionamiento y mejora y espero que lo materialicen de una vez".

No obstante, también señala el problema que tiene la ciudad en el acceso al área empresarial precisamente por Costa Vella. Falla esa conexión: "Nosotros tenemos alguna culpa, no solo Fomento". Bugallo señala la falta de conexión con el área de la Sionlla que obliga a todos los vehículos, muchos de ellos pesados, que tengan que acceder a la zona industrial, a que lo hagan solo a través de un pequeño punto porque no hay otra alternativa. "Está causando daños". ¿Cuál sería, entonces, la solución? Bugallo asegura que mientras no haya una entrada y salida alternativa no se pueden acometer mejoras "sería un lío cortar el acceso porque no hay otro, estamos atados de pies y manos". Por eso admite que es fundamental el "orbitaliño". En ese sentido nos anuncia que este próximo día 21 se levantarán las actas previas de ocupación de los terrenos.

CASTRÓN DOURO

Castrón Douro ganó, tras las obras, en amplitud y accesibilidad, pero a muchos no gusta la estética por haber perdido peso la piedra en favor del cemento y los árboles que han desaparecido. El alcalde coincide con las voces críticas que recogíamos en los últimos días: "no me gusta", no está satisfecho Bugallo con el resultado de las aceras y de la plaza de esa rúa, pero muestra alivio porque los trabajos hayan terminado, por fin. Eso sí, el gobierno local ya estudia mejoras: "Estamos pensado en poner jardineras para compensar la pérdida del arbolado".