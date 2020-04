Más del 90% de la hostelería de Santiago ha formalizado ya ERTE

"No nos queda otra", asegura Lois Lopes, portavoz de la directiva de Hostelería Compostela. La asociación agrupa a unos 600 establecimientos de hostelería y restauración de Santiago y comarca, un sector que como muchos otros, asegura, " no se puede hacer cargo en estas circunstancias de los salarios de los trabajadores". La mayoría, más del 90%, ya formalizó expediente de regulación temporal de empleo y Lopes reconoce que no solo les preocupa el parón de estos días y la incertidumbre, si no "cómo va a quedar esto, porque muchos pensamos que va a ser tierra quemada".

En una entrevista en Cope Santiago aseguraba que es "totalmente simbólico" el número de establecimientos que hacen comida para reparto a domicilio e estos momentosm, o alojamientos que siguen con alguna actividad porque acogen a personal de servicios esenciales. Por eso, Lopes asegura que el concello no puede demorarse más para echar un salvavidas al sector: reclaman que se reduzcan tasas municipales mientras dure el cirre, en terrazas, recogida de basura...y también el IBI, porque "no se puede dejar todo en la buena voluntad de los arrendadores". Recuerda que en Santiago hay muchos propietarios pequeños y "muchos de ellos son los que trabajan en los establecimientos".

Cree Lopes que la campaña turística de verano “está ya finiquitada” y no tienen noticia de ninguna propuesta para reactivar ni siquiera el consumo interno, porque subraya que la hostelería compostelana no vive exclusivamente de los que vienen de fuera.

MENSAJES DE ÁNIMO DE LOS ALUMNOS DEL CSHG

La Asociación de antiguos alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia está elaborando un "tren de mensajes de ánimo" a sus compañeros del sector hostelero en estos tiempos tan complicados.

Los vídeos están elaborados con mensajes recibidos desde todo el mundo, porque como asegura Jesús Rodríguez, portavoz de CSHG Alumni, "nosotros somos átomos repartidos por todas partes del planeta".