Más de un año para cobrar una factura de 3.500 euros al concello de Santiago

El "caso de Síndrome de Noé" que se hizo tristemente conocido el verano pasado en Santiago todavía tiene facturas pendientes. Y es literal.

Te recuerdo la historia: en agosto pasado, un grupo de voluntarias se remangaban ante la situación desesperada en una vivienda del barrio compostelano de Conxo. En un domicilio se acumulaban en completo abandono más de 70 perros. Obviamente, detrás del mal estado de los animales, había también más problemas de salud de las personas residentes en la vivienda.

El caso es que manos solidarias consiguieron atajar una situación que las administraciones llevaban tiempo sin resolver... atendiendo a las competencias y falta de competencias de unas y otras. La acción voluntaria ponía fin al despropósito: se consiguió refugio o acogida para la mayoría de los canes, alguno murió porque la intervención llegó para ellos demasiado tarde pero, un año después, hemos sabido que éste no fue el único retraso. Tere, una de "las 8 de Conxo", denuncia en declaraciones a Cope Santiago que el concello no ha cumplido su compromiso de pagar la factura de la veterinaria. Los 3.500 euros siguen pendientes.

Tere y el resto de las voluntarias insisten en que no piden nada para ellas, pero sí consideran "de justicia" que se abone el trabajo de la pequeña clínica de Padrón que "fue a la casa a atender a los 72 animales y todavía a día de hoy continúa acercándose hasta la casa para vigilar" a los, ahora solo cuatro perros, que siguen en el domicilio.

Esta voluntaria recuerda que fueron ellas las que hicieron el trabajo de "las administraciones: de una vez, el concello había sacado algunos perros de la vivienda, pero como no los castraron, cuando fueron ellos había cuarenta y cuando fuimos nosotros, setenta y dos". "Ahora eso ya lo pasamos", añade Tere:"lo que queremos es que asuman los gastos de la veterinaria".

"Esther Pedrosa sí que nos dijo que se iban a asumir esos gastos pero la veterinaria llama y hasta le cuelgan el teléfono", lamenta Tere. "Sabemos que el concello tarda un montón de tiempo en pagar a proveedores... pero ¿de verdad que un concello como el de Santiago tarda un año en pagar una factura como esta?"

Pues parece que tocará esperar un poco más, porque desde el concello de Santiago confirmaban esta mañana a Cope que efectivamente se trata de una factura pendiente de abonar desde el año pasado, que tiene que ir a pleno y que posiblemente irá a la sesión del próximo 8 de septiembre, luego saldrá a exposición pública, con lo cual se abonará a finales del mes que viene o principios de octubre. Factura, insistimos, de 3.500 euros

PEDROSA, HACE UN AÑO, AGRADECIDA EN COPE SANTIAGO

La concelleira de Benestar Animal, Esther Pedrosa, se mostraba agradecida hace un año en declaraciones a Cope Santiago haciatodas las personas e instituciones que habían colaborado para resolver la "complicada situación" que se"arrastraba de la anterior legislatura".

Pedrosa justificaba el retraso en la intervención en el domicilio, ya durante su mandato, primero en la aparición del covid. Después, resultó que la propietaria de la vivienda, que padecía una enfermedad, no autorizaba el traslado de los animales a pesar del pésimo estado en el que se encontraban (llegaron a estar hacinados hasta 90 perros en un único habitáculo). Esa negativa volvió a ralentizar la acción de las administraciones, algo que sí pudo resolver la acción del grupo de voluntarias al que pertenece Tere. "La verdad, lo hicieron muy rápido y muy bien y pido disculpas porque el ayuntamiento tenía las manos atadas porque no teníamos un decreto de la Xunta para determinar una intervención urgente, no podíamos hacer nada", aseguraba la concelleira de Benestar Animal hace un año.

¿Explicación de la demora de un año en el pago a la veterinaria? Está por ver. Tal vez por eso Tere y el resto de voluntarias aseguran a Cope Santiago que no se fían de que todo se vaya a resolver el mes que viene. Lo contaremos