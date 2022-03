Más de 5.000 colillas recogidas en las calles de Noia en apenas 45 minutos

Era este pasado sábado cuando voluntarios del colectivo Noia Limpa pusieron en marcha una de sus habituales acciones para limpiar algunos de los espacios de la localidad coruñesa de Noia pero, a diferencia de las anteriores en las que se habían centrado en espacios naturales o paseos fluviales y marítimos, en esta ocasión marcaron su objetivo en las calles del centro de la villa y sobre todo uno: retirar las colillas que, como en casi todos los núcleos urbanos de España, inundan aceras, alcorques, alcantarillas y calles.

Y no pudo ser más productivo su trabajo, en el peor de los sentidos, por que en apenas 45 minutos retiraron 5.100 colillas de cigarrillos "tiradas por todos los lugares por donde pasamos", nos cuenta María Santiago Sieira, miembro de Noia Limpa y que no puede ocultar la sorpresa que les produjo retirar tal cantidad de colillas en tan poco tiempo "y eso que muchas no las pudimos recoger, ya que se encuentran en las alcantarillas que no pudimos levantar y en los desagües".

De las 5.100 colillas unas 1.400 fueron retiradas de la zona de Labarta y el paseo marítimo, 700 del Malecón de Gasset y el entorno del Instituto Virxe do Mar, en la Zona histórica unas 850 "y eso que no se pudo abarcar en su totalidad, ya que quedaron fuera de la recogida la Praza do Tapal, la rúa Cantón y otras calles más pequeñas de la zona intramuros", en la Alameda unas 1.000, y en la Rúa Escultor Ferreiro hasta el supermercadode de San Lázaro, unas 1.200 colillas.

Lo que añade al ya de por sí preocupante problema de la suciedad en las calles provocado por la falta de educación cívica, otro aún más grave: el medioambiental.

Audio









UNA COLILLA CONTAMINA EL AGUA DURANTE 12 AÑOS

Y es que según datos de un estudio realizado por Ecoembes y SEO/Birdlife,"la primera fuente de basura mundial no son los envases de alimentos, ni las botellas, ni las bolsas de plástico, sino las colillas, que suponen el 13% del número total de desperdicios recogidos en la campaña mundial desarrollada por la ONG Ocean Conservancy".

La mayoría de los filtros de las colillas, señala este informe, están hechos de acetato de celulosa, un termoplástico (tipo de plástico que se funde a altas temperaturas para poder moldearlo) , que no es biodegradable, es decir, no se puede descomponer a través de la acción de seres vivos bajo condiciones ambientales naturales, sino fotodegradable.

Esto significa que, en condiciones ideales del medio ambiente, los rayos ultravioletas del sol pueden llegar a fragmentar el filtro en piezas más pequeñas, pero el material de origen no es biodegradable por lo que su periodo de contaminación oscila entre los 7 y los 12 años.

Además, las colillas retienen numerosas sustancias como cadmio, arsénico, nicotina, tolueno, y otros componentes como el metanol, ácido acético, amoniaco, ácido esteárico y alquitrán que, cuando entran en contacto con el agua, se calcula que llegan a contaminar entre 8 y 10 litros de agua salada y hasta 50 l. de agua dulce, se liberan en el medio teniendo efectos devastadores en la naturaleza.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿QUÉ HACER PARA ACABAR CON LAS COLILLAS TIRADAS EN LAS CALLES?

Hay una respuesta a esta pregunta que es evidente, porque cualquier solución debe pasar por la concienciación plena de los muchos, graves y duraderos problemas que generan los fumadores cuando tiran sus colillas al suelo. Aunque en ocasiones la respuesta a esta actitud incívica puede ser la de "¿Y dónde la tiro?"

Pues bien, para ello se plantean varias posibilidades, como la de incrementar las papeleras que cuentan con espacios y superficies donde apagar y tirar los restos de cigarrillos, estando éstas debidamente señalizadas, además de poner a disposición de los consumidores un depósito donde se puedan devolver las colillas (como ya se hace con latas, pilas, vidrios, etc.), lo que permitiría su reciclaje, o fomentar el uso de ceniceros portátiles.

De hecho, en la acción desarrollada por Noia Limpa colaboraron colaboraron voluntarios de limpOcean, que repartieron los ceniceros de bolsillo que fabrica para financiar su actividad y que, con su parte exterior de papel Kraft y el interior forrado de aluminio, permiten depositar en su interior el cigarrillo encendido sin que suponga un problema para poder guardar el cenicero en el bolsillo del pantalón y cerrándose herméticamente para evitar la salida de malos olores.

Cenicero de bolsillo. Fuente, limpOcean









Sin duda una de las medidas más lógicas y más accesibles para atajar con este problema, ya que los medioambientalistas proponen otras para recaudar dinero para mitigar los costes de limpieza y recogida de este residuo, como aplicar una tasa de basura al tabaco e incrementar las sanciones por tirar colillas al suelo. Además de proponer aumentar la vigilancia en zonas donde se acumule el turismo (sobre todo en verano) como en playas, aparcamientos, merenderos, etc.

Propuestas, todas ellas, que en algún momento se deberían abordar para acabar con el grave problema que supone tener calles, parques, jardines, paseos, playas, ríos y buena parte del espacio públicos de las villas y ciudades llenos de colillas tiradas por el suelo.