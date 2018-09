Martiño Noriega: "Ferrovial está cumprindo os pregos nos CSC"

Los vecinos de Conxo se reúnen esta tarde para tratar la situación del Centro Sociocultural, que, aseguran, está perdiendo actividades desde que la empresa Ferrovial se hizo cargo de la gestión. Este fue uno de los asuntos que tratamos con el alcalde de Santiago en la entrevista política en Cope+: Martiño Noriega afirma que la empresa concesionaria está "cumprindo os pregos e ademáis, dunha maneira profesional". Añade el regidor compostelano que el debate '"é de fondo, do propio centro cultural de non perder a súa identidade e dinámicas nas que levaban traballando dende hai anos". Defiende además la labor de intermediación que ha desarrollado el concello ante esta situación. Sobre el enfrentamiento con la policía local por el impago de horas extras, el alcalde niega que se hayan rechazado todas las mejoras que solicitan los agentes, pero nos emplazó al pleno de este jueves, en el que se va a aprobar el pago de los atrasos, para conocer los detalles. Martiño Noriega nos explicó también el por qué de otro pago atrasado: a la Asociación Tamparrantán de A Estrada, que lleva dos años sin cobrar un premio del Día do Traxe Galego. Cousas de intervención...