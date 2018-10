Martiño Noriega ve sesgada la protesta sindical en el concello de Santiago

La actualidad de Compostela, con preguntas también de los oyentes, en la entrevista al alcalde Martiño Noriega en Cope+Santiago. Sobre las protestas convocadas por los sindicatos para reclamar la carrera profesional en el concello, Noriega dice que "pode ser lexítima" pero que están pidiendo algo que "ningunha administración fixo" y que tiene la "sensación de que a protesta está sesgada". Se pregunta por qué no se convocan movilizaciones en otras ciudades de Galicia. En Compostela habrá concentraciones semanales a partir de este jueves y los sindicatos no descartan paralizar la actividad municipal si no se atienden sus reivindicaciones.

Sobre los presupuestos de la Xunta para Santiago, echa de menos Noriega "máis ambición" en algunos proyectos, pero dice que "non quere ser autodestructivo" y reconoce que Compostela es la ciudad que más recursos va a captar el próximo año del gobierno gallego.