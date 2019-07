El Bloque pide que se instalen las marquesinas que el Concello tiene almacenadas

Es una vieja reclamación: la instalación de marquesinas en las paradas de autobús que carecen de estos elementos para que los viajeros puedan esperar más cómodamente. No obstante, según hemos podido comprobar no solo faltan estas estructuras, en varios espacios donde los autobuses urbanos de Santiago tienen parada no hay ninguna señal que lo indique. Muchas veces hemos de preguntar y fiarnos de los consejos de los vecinos o usuarios habituales. Y esto ocurre a las puertas del Xacobeo 21 y en la ciudad que recibe a miles de peregrinos y turistas cada año.

Ayer el BNG anunciaba que presentará una iniciativa en el próximo pleno para conocer las intenciones del gobierno municipal para mejorar esta situación. Se fija, eso sí, la concejala nacionalista Navia Rivas en el rural. Anuncia que presentará una pregunta oral en el pleno de este mes de julio para conocer la previsión del ejecutivo socialista de instalar la marquesina que dé servicio al transporte escolar de Roxos. Es algo que vienen reclamando desde hace tiempo la comunidad educativa y los propios vecinos de esta zona compostelana.

MARQUESINAS ACUMULANDO POLVO

No obstante, la cosa no acaba ahí, según denuncia el Bloque, en Santiago hay marquesinas en el almacén municipal pendientes de instalarse. Evidentemente la concejala reclama su colocación en las paradas rurales donde existe demanda y donde carecen de esas instalaciones.

En concreto, según ha explicado Navia Rivas “pódense aproveitar estes meses de verán para que en Roxos, ao inicio do curso escolar, estea xa instalada esta marquesiña que levan tanto tempo reclamando para evitar que nenos e nenas deban agardar polo autobús á intemperie e nunha zona de curva na estrada, o que representa un perigo para a seguranza viaria”.

Esta denuncia ha generado malestar en las redes sociales, mucha gente no entiende cómo no se ha modernizado el transporte urbano. Autobuses contaminantes, antiguos, que cubren líneas obsoletas, con paradas sin señalizar y sin marquesinas.