María: "Cáritas llegó a pagarme hasta 600 euros de recibos de la luz"

En estos días de alertas consecutivas por frío, los datos sobre la pobreza energética dan una idea sobre el calvario que están afrontando sobre todo, las personas con menos recursos. Según el último informe Foessa, la fundación para la investigación social promovida por Cáritas, un 18% de las famililas gallegas declaran que son incapaces de mantener una temperatura adecuada en su hogar.

Más cifras "en frío": el año pasado, sólo Cáritas Diocesana de Santiago, a través de toda la red de Cáritas parroquiales, interparroquiales y centros de atención, dio un total de 115.000 € en ayudas para pagar deudas de electricidad. Llegaron a unas 800 familias, como la de María.

Ella vive en Carral, son cinco en casa y el único sueldo que entra es el de su marido. Con la subida del precio de la energía, las facturas empezaron a acumularse y fue entonces cuando llamó a las puertas de Cáritas, que en alguna ocasión le ayudó a hacer frente deudas por seiscientos euros: "eran varias facturas que no podíamos pagar... si te viene mensual, haces lo posible para poder pagar, pero si llegan de varios meses... Reclamábamos, porque era electrónica, pero nada".

A otras familias, según refieren a Cope Santiago desde Cáritas Diocesana, las deudas por impago de electricidad el último año llegaron a sumar 1.200 euros, para los que también encontraron el socorro de esta organización.

Desde Cruz Roja advierten también que entre las peticiones que reciben, la mitad son situaciones puntuales pero la otra mitad ya "se han cronificado". Por eso Clara Tello, Directora de Inclusión social de esta ONG, recomienda que las familias soliciten apoyo desde el primer momento: "es un error mirar para otro lado y pensar que ya afrontaremos esa deuda el mes que viene... a veces se trata de proponerle a la familia un plan de acción, ver si han solicitado el bono social, ver qué potencia tienen contratada... a lo mejor con unas cuantas cosas, hemos salido del bache y no entramos en el socavón.

¿Y DÓNDE SE PIDE AYUDA?

En el caso de María hace dos años que es beneficiaria del Bono social Eléctrico: "era una ayuda, por lo menos, facturas de menos de la mitad o la tercera parte". Se le acabó hace tres meses y tiene cita para renovarlo en unos días. Mientras, los recibos se vuelven a acumular, pero confía en que al estar dentro del programa, no le corten la luz: "no me llegó ningún aviso por el momento, nunca porque Cáritas siempre me ayudó".

En Galicia, durante 2021 más de 73.000 familias recibieron el Bono Social del Ministerio de Transición Ecológica, que supone un descuento de entre un 25 y un 40%, dependiendo de si se trata de consumidores vulnerables o vulnerables severos. Por la situación de pandemia, excepcionalmente en los casos más graves la rebaja puede alcanzar el 70% del recibo. Además, los beneficiarios tienen un plazo mayor, de hasta cuatro meses, para hacer frente a impagos desde la primera notificación recibida.

La solicitud se hace por teléfono, correo electrónico u ordinario directamente a alguna de las empresas comercializadoras de referencia.

Además, la Xunta también tiene en marcha ayudas complementarias a las del Estado: la cuantía máxima anual son 300 euros, pero en el caso de familias numerosas puede llegar hasta los 450. Juan Rodríguez, del departamento de energía del Inega, destacaba en declaraciones a Cope Santiago que además se garantiza que no habrá corte de suministro.

El año pasado, casi 5.300 familias recibieron el bono eléctrico de la Xunta. Desde 2018, cuando se puso en marcha este recurso, han sido más de 15.000. El presupuesto para este año es de casi 2 millones de euros. El plazo para hacer la solicitud está ya abierto, preferiblemente por vía telemática.

Las ayudas se otorgan por orden de solicitud, no por concurrencia competitiva y están destinadas a particulares que sean titulares del servicio de suministro. A veces este requisito es un problema: por ejemplo, cuando las deudas las acumula el inquilino de una vivienda, que por razones diversas no tiene la factura a su nombre y por lo tanto, no puede optar a la subvención.