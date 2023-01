En marcha a segunda edición de "Investigo", un programa para captar investigadores nas empresas de Galicia

O Diario Oficial de Galicia (DOG)publica hoxe a convocatoria de 2023 da segunda edición do programa Investigo, co que a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade busca a xeración de emprego xuvenil en Galicia no eido da investigación, a tecnoloxía e a innovación.

Para iso, destinará 9,1 millóns de euros para conceder apoios dirixidos á contratación de persoas menores de 30 anos desempregadas en organismos de investigación e difusión de coñecementos, universidades públicas, centros tecnolóxicos, parques científicos e entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro, así como en empresas que estean a investir en investigación e innovación.

Así o expuxo hoxe a secretaria xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Covadonga Toca, nunha visita que desenvolveu en Culleredo á empresa Citanias Obras y Servicios pertecente ao sector da construción que recibiu a través do seu departamento de I+D axudas da primeira edición do Investigo. En concreto, contrataron a quince mozas e mozos grazas a un apoio autonómico de preto de 415.000 euros.

A experiencia de Nerea, Víctor e Sara no programa "Investigo"

Nerea Cañas, Víctor Calviño e Sara Videla son 3 dos 15 mozos que desenvolven a súa labor de investigadores en Citanias. Nerea é Química, Víctor enxeñeiro de obras públicas e Sara arquitecta técnica e os tres están nun proxecto para desenvolver unha plataforma dixital que dé servizo á constructora.

A labor de Sara e a de "coordinar ós compañeiros, que todos vaiamos na mesma dirección".

"Tiña experiencia en obra e construcción, contactaron conmigo e metinme de cabeza neste proxecto", explica Víctor.

Pola súa banda Nerea destaca que "sempre estiven no campo da investigación pública e penso que é importante que den oportunidades para que as empresas poidan innovar"

Menores de 30 anos

As axudas da segunda edición da iniciativa, que poden solicitarse desde este martes, van destinadas a estes centros para a contratación por conta allea de mozas e mozos e oscilarán entre os 22.405,92 e 33.108,84 euros por persoa, financiándose, en concreto, os custos laborais e salariais, incluíndo os gastos de cotización por todos os conceptos á Seguridade Social. Os contratos, tal e como destacou Toca, terán que contar cunha duración mínima de 12 meses a xornada completa para o desenvolvemento e execución de iniciativas de investigación e innovación. Priorizaranse as ocupacións referidas á economía circular e o emprego verde.

A previsión é que a través desta liña de axudas pódanse contratar a un mínimo de 277 mozas e mozos e un máximo de 409, en función dos módulos salariais a aplicar. Con esta medida, a Xunta segue a propiciar a inserción laboral das persoas mozas, mellorando a súa cualificación e outorgándolles a posibilidade de desenvolverse profesionalmente en ocupacións con alta demanda como o emprego verde e a economía circular.

Os programa Investigo forma parte dun plan máis amplo, o Emprega Xuventude, que a Xunta reeditará en 2023 con actuacións para o emprego dirixidas especificamente ás persoas máis novas e dotado con preto de 30 millóns de euros para beneficiar a uns 2.000 mozas e mozos.

A secretaria xeral de Promoción do Emprego, Covadonga Toca, destaca en Cope Galicia o éxito da primeira edición. "Levamos a cabo 382 contratos, mozos e mozas que actualmente desenvolven a súa actividade".

Os mozos son captados co que se denomina "currículum cego", é dicir, a empresa explica que perfil precisa para o seu departamento de investigación e búscanse no servicio público de emprego os posibles candidatos. A empresa selecciona entre os currículums que se adaptan a eses requisitos.