En marcha la limpieza de las pintadas en la Catedral de Santiago

La pasada tarde empezaron los trabajos de limpieza de la pintada que apareció este martes junto a la escalinata de entrada a la Catedral. Especialistas del equipo que está interviniendo ya en las obras del interior del templo han empezado a probar distintas técnicas para proceder de la forma menos agresiva para la piedra. La zona no fue tratada conjuntamente con la limpieza de la fachada del templo, así hay muchas esperanzas de que no quede ni rastro cuando se completen los trabajos, para los que no hay fecha de remate por el momento. El lugar de la pintada continúa tapado con una lona y cubierto también con plástico, para evitar que la meteorología pueda retrasar la intervención. Después se actuará en la zona de Arco de Palacio. Allí sí que están a la vista todavía los otros mensajes presuntamente reivindicativos que aparecieron esta semana sobre la piedra. Los del muro de cemento de las inmediaciones han sido tapados con pintura blanca.

MAPA DE ACTOS VANDÁLICOS

Desgraciadamente, no es el único punto de la ciudad donde siguen pendientes tareas de limpieza de actos vandálicos de este tipo: la capilla de Santa Susana sigue con la puerta de entrada totalmente pintarrajeada y hay grafittis también en uno de sus muros laterales y en el cruceiro de piedra que está en el mismo recinto.

En la zona histórica, la puerta del templo de San Fiz de Solovio presentaba también esta misma mañana lemas ofensivos para la Iglesia y pocos metros más adelante, en el lateral de San Agustín se adivinan fácilmente las consignas de tipo político que aparecieron hace pocos días y que han sido cubiertas con pintura blanca. En ese entorno hay cantidad de pintadas en la plaza de la Universidad, Cantón de San Benito o Azabachería, afeando puertas y persianas de negocios.

En la Alameda, es imposible leer los paneles sobre as Irmandades da Fala colocados en el kiosko por la cantidad de pintadas superpuestas que hay en él. Otro lugar recurrente en esa zona es la estatua de Las Marías, con rastros también recientes del paso de los vándalos.