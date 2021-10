Marcha atrás del concello de Santiago: sí que habrá Cabalgata de Reyes.

La prudencia fue el principal argumento que aducía la semana pasada el alcalde de Santiago para rechazar la celebración del desfile el 5 de Enero. Sin embargo, Sánchez Bugallo dice que "los Reyes Magos son Magos" y que han decidido rectificar.

No saben aúnen el Concello qué medidas se van a tomar y aseguran que se decidirán "según la evolución de la pandemia". Recordó el regidor compostelano que en varios países de la Unión Europea, la incidencia de la variante Delta+ están de nuevo con más de 1.000 casos de incidencia: "no sabemos lo que nos viene de ahí". Por eso a día de hoy "Cabalgata sí" aunque no descarta volver a rectificar si fuese preciso: "ya veríamos cómo se pagarían entonces las facturas", dice Sánchez Bugallo.

"Tendremos que decir que vayan con máscara, que se respeten las distancias de seguridad no sé cómo...pero también me parece injusto que las discotecas estén al cien por cien y no tengamos Cabalgata". Una única pista sobre cómo será: el desfile será móvil. "Una Cabalgata si está quieta es poco Cabalgata"