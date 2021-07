La moto de Marc Márquez, en la plaza del Obradoiro de Santiago

Siguen llegando cientos de peregrinos cada día a Santiago de Compostela (ayer sellaron su Compostela 551), pero este miércoles todas las miradas van a estar en la moto de Marc Márquez, que va a estar expuesta en la plaza del Obradoiro este miércoles.

"Por fin han llegado las vacaciones", decía estos días Márquez en su redes sociales. "Pero mientras todos paran yo he decidido no detenerme. He decidido recorrer el camino de Santiago".



Por fin han llegado las vacaciones ??? pero mientras todos paran, yo he decidido no detenerme. Voy a recorrer el Camino de Santiago ?? El camino de los que, como yo, nunca se detienen ??#ALosQueNoSeDetienen, #LaMotoSeVaDeVacaciones@Turgalicia@camino_xacobeo@GuiaRepsolpic.twitter.com/MiB4KcHDda — Box_Repsol (@box_repsol) July 1, 2021









Marc Márquez cuenta con más de dos millones y medio de seguidores en sus redes sociales y no es el único que relata su camino en ellas. Cuatro conocidos influencers (Gala González, Martiño Rivas, Xurxo Carreño y Cristina Cerqueira) van a recorrer desde el jueves el camino portugués por la costa, uno de los más desconocidos pero que no deja de ganar peregrinos.

El camino gana peregrinos

El Camino de Santiago se está recuperando tras más de un año duro a causa de la pandemia del covid. De no llegar prácticamente ningún peregrino la ruta ha pasado a recibir a cientos cada día.

Actualmente los días de diario llegan a Compostela más de 500 caminantes, los fines de semana se incrementa por encima de los 700.

Este 2021 es Año Santo Jacobeo y el Papa Francisco ha concedido extenderlo a 2022 a causa del coronavirus.