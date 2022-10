Nueve policías iniciaron esta mañana la fase de testificales en el juicio por el accidente del Alvia. Faltaba el instructor del atestado policial, convocado también para esta jornada, pero que falleció durante el largo proceso de instrucción de la causa.

Entre los primeros en llegar al lugar del siniestro y que hoy respondió a las preguntas del tribunal estaba el comisario encargado de la seguridad en Santiago con motivo de la festividad del Apóstol. Explicó que cuando llegó allí "en un primer momento hay olor a quemado, incluso como si fuera a amonal, que es una sustancia explosiva, y en ese momento uno lo que necesita es información para saber por dónde tiene que caminar, porque no es lo mismo un accidente que un artefacto en la vía del tren" De ahí, la pregunta que le formula directamente a Francisco José Garzón: "qué ha pasado?"

Según el relato de este testigo, el maquinista, que consiguió salir por su propio pie del tren siniestrado, "repitió varias veces la he jodido..." y cuando él le preguntó por qué decía eso, respondió que "venía a 190 kilometros por hora, y muy nervioso ya me empezó a preguntar si había heridos". El comisario lo intentó tranquilizar, a lo que, según su versión, respondió con un "cómo no voy a estar nervioso si seguramente habrá personas heridas".

El traslado del maquinista al hospital se hizo bajo custodia, porque, explicó el mando policial, iba a encontrarse con otras víctimas del siniestro. Esos agentes coincidieron en que Garzón se quejaba de la falta de seguridad en la vía, que admitió que se había despistado y llegó a decir que hubiera preferido estar entre los fallecidos. "Se lamentaba de lo que había ocurrido" con frases como: "Madre mía lo que he hecho", relató uno de los policías, al que reconoció que "había perdido las referencias y que pensaba que estaba dos túneles antes".

LA LLAMADA CLAVE QUE ALGUNOS NO RECORDARON

Testimonio relevante también, el del policía que actuó como secretario del atestado: según su versión, el interventor que llamó al maquinista por teléfono un par de minutos antes de llegar a Angrois negó en repetidas ocasiones haber establecido ese contacto.

"Desde el primer momento intentamos valorar algún tipo de distracción", explicó el agente durante el interrrogatorio del fiscal Mario Piñeiro. La "distracción" que supuso la llamada "se determinó al cabo de cinco días", ya que no lo habían dicho ni el conductor que había llevado el tren hasta Ourense, ni el vigilante de seguridad ni el propio interventor de Renfe. "Nos comentaron que no tuvieron ningún tipo de contacto con el maquinista", ha constatado. El interventor incluso les había asegurado que solo había hablado con Garzón por teléfono cuando iba por Ourense.

Así, el policía secretario de la instrucción ha insistido en que "hasta el día 31", cuando obtuvieron "la información" de uno de los tres móviles que portaba el maquinista, no conocieron esa llamada que el propio Francisco José Garzón reconoció durante su declaración en el juicio "lo desubicó".

La sesión del juicio se retomará mañana miércoles, con la declaración precisamente del interventor y el resto del personal que iba dentro del tren cuando se produjo el siniestro. Esta semana también está previsto que se escuche en la sala la intervención de varios vecinos que auxiliaron en un primer momento al maquinista, al jefe de circulación de la estación de de Santiago y al jefe de Maquinistas de la gerencia de Renfe Operadora. Éste último, José Ramón Iglesias Mazaira, trasladó un aviso a sus superiores sobre la peligrosidad de la curva de A Grandeira año y medio antes de que se produjese el accidente. Iglesias Mazaira declaró en 2014 ante el juez instructor de la causa y también lo hizo en la comisión de investigación sobre el siniestro en el Congreso de los Diputados en 2018, donde aseguró que tramitó "de forma impecable" el informe que señalaba "anomalías en la vía".