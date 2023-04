Manuel, enfermo de Párkinson: "en las manos tenía la fuerza de un niño pequeño"

12 años lleva Manuel conviviendo con el Párkinson: cuando se lo diagnosticaron era bombero forestal. Un día se dio cuenta de que sus manos no le respondían y acudió a su médico, que lo mandó al neurólogo: "entrando na consulta, sin me mirar dixo que tiña Párkinson, porque disque temos a mirada perdida". El diagnóstico fue rápido: pruebas primero, tratamiento farmacológico, luego alguna operación para tratar de frenar el avance. Manuel lleva unos electrodos en la cabeza y una batería que tiene que recargar, señala, en el pecho.

Se mueve y habla con cierta dificultad, pero es totalmente autónomo. Cuenta que varios días a la semana coge dos autobuses para llegar desde el barrio de Fontiñas a Salgueiriños para acudir a las actividades que ofrece la asociación ACEM. Apoyo psicológico, logopedia, fisioterapia, teatro. La que más le gusta a Manuel es "pintar, porque me relaja moitísimo e non penso na enfermedad", explica emocionado.

Tampoco falta a las actividades todas las semanas en ACEM Suso: él hace seis años que empezó a despertarse con cosquillas en los brazos. Hizo eso que "recomendan os médicos que non hai que facer, buscar en internet, e vin que podía ser síntoma de Parkinson". El caso es que esta vez no fueron palos de ciego y su médico incluso le explicó que mucha gente llega con la dolencia en fase avanzada: él no y "como xa estaba xubilado, puiden comenzar a facer actividades e vaime ben, dentro do malo". Suso había trabajado como camionero, también en un taller de aluminio, en la mina de Touro... tareas difíciles de compatibilizar con las complicaciones que trae aparejadas una enfermedad como ésta: además de los temblores, la que más fácilmente se asocia al Párkinson, rigidez muscular, lentitud de movimientos, depresión son también otros síntomas.

Audio





APOYO PARA EL PACIENTE Y PARA LA FAMILIA

Manuel asegura que también para la familia es duro el diagnóstico de una enfermedad como el Párkinson. Él tiene a su lado a su mujer: "preocúpase demasiado por min... cando me tiña que pinchar na barriga, doíalle máis a ela que a min, bastante máis", asegura.

De ese sufrimiento sabe bien Lourdes: ahora trabaja como administrativa en ACEM, una asociación que no conocía cuando su padre padeció Párkinson y ya solo les podía "hablar con los ojos", cuenta. "Estuvo muchos años muy bien, pero le costaba hablar, acabó teniendo problemas para tragar, dejar de escuchar su voz... Pero las muestras de cariño se las veías por los ojos". Nunca tuvo temblores, pero sí que a partir de los 80 años empezó a arrastrar mucho los pies, cuando siempre había sido "una persona muy activa, que corría a todas partes". Lourdes recomienda a las familias que rápidamente busquen ayuda: "es sorprendente la cantidad de cosas que puedes evitarte en el camino, cruzarse en el camino de una enfermedad con una entidad que ofrece el apoyo a estas personas lo recomiendo cien por cien"

El equipo de especialistas de ACEM de Santiago da apoyo en estos momentos a medio centenar de personas y familiares de Compostela y su entorno. María, trabajadora social del centro, explica que "los usuarios son distintos". Cada profesional va respondiendo las dudas que tienen desde su ámbito, "se va trabajando para que tengan la mejor calidad de vida posible y aunque la rehabilitación no va a curar la enfermedad, sí procuramos que tengan más independencia y autonomía, sobre todo en la actividad de la vida diaria".

Para obtener más información sobre la asociación, tanto pacientes como familiares pueden utilizar los teléfonos 981 57 52 40 o 620 53 34 71 o a través del correo electrónico acem.santiago@gmail.com





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado