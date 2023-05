El mantenimiento, asignatura pendiente en las instalaciones deportivas de Santiago

El mantenimiento es la gran asignatura pendiente de las infraestructuras deportivas de Santiago de Compostela. En COPE Santiago hemos hecho un chequeo a las instalaciones deportivas de la capital de Galicia, teniendo en cuenta la opinión de quien las usa todos los días.

En Santa Isabel es donde hay más quejas por el estado de las instalaciones: hay usuarios que llevan años esperando por reformas que no dan llegado: "El agua debería estar un poquito más caliente, los vestuarios hay que reformarlos", nos reconoce una mujer. Otros dos usuarios apuntan a las máquinas: "las barras están gastadas y oxidadas", "alguna máquina hay que cambiarla, pero claro, no sé si sale tan rentable..."

La demanda es alta en muchas de las actividades, así que otra sugerencia: que se oferten más horas o se amplíen los espacios actuales: "En el gimnasio hay mucha gente, hay máquinas que no puedes usar". Otro usuario nos confiesa que va temprano por la mañana para estar más cómodo y como punto positivo nos cuenta que acude gente de todas las edades, lo que genera buen ambiente.

Para las actividades con monitor hay que reservar con 48 horas de anticipación, así que hay quien ni el sábado por la noche se despista para tener asegurada la plaza el lunes: "Aínda que esté de festa, sona alarma ás once e paramos todas para anotarnos ao ximnasio, hai moita xente".

En cuanto a los accesos, en el entorno de Santa Isabel, aparcar es prácticamente misión imposible, así que la mayoría prefiere acercarse a pie. En Sar hay más espacio, pero se echan de menos más frecuencias de autobuses.

Punto a favor que nos cuentan los usuarios, que los abonos permitan el acceso a precios competitivos, tanto a la oferta deportiva de Sar como a la de Santa Isabel.

La zona sur de la ciudad, eso sí, sigue olvidada: Santa Marta sigue esperando por la piscina prometida.