Manoliño, de delfín atracción turística a problema para los mariscadores de Noia (A Coruña)

La interacción de muchos bañistas con un delfín que vive desde el verano pasado en la ría de Muros y Noia ( A Coruña) empieza a dar problemas.

"Manoliño", que así se llama el cetáceo, empezó como un elemento de diversión en toda la costa pero su presencia ha comenzado a ser peligrosa.

Solo quiere jugar, pero su embargadura (pesa unos 300 kilos) lo convierte en un riesgo para quien se encuentra con él.

Lo cuenta este martes el diario La Voz de Galicia: Manoliño ha mordido en un codo a un navalleiro que estaba buceando en la zona. Le rompió el traje de neopreno y tuvo que recibir asistencia sanitaria.

Además lo empujó repentinamente a la superficie, algo que puede resultar muy peligroso.

"Nos está esperando y se nos echa encima", explica otro profesional.

Los navalleiros intentan espantarlo o hacer ruído para que huya, pero el delfín está acostumbrado a interactuar con la gente y no tiene miedo.

Busca la interacción con los humanos

Los expertos en fauna marina adviertieron desde un primer momento que no era bueno interactuar con el delfín para evitar precisamente lo que ahora está ocurriendo.

"Es un animal salvaje", recuerdan por ejemplo desde el Centro de Recuperación de Cetáceos Marinos (CENMA) con sede el O Grove (Pontevedra).

Manoliño fue noticia estos meses por su buena relación con mariscadores y nadadores con los que coincidía en el agua, y por eso ha llamado tanto la atención el cambio de actitud. Todos remarcan en que el animal carece de maldad, solo quiere jugar, pero su embargadura hace peligroso encontrárselo en la ría.

El pasado fin de semana el delfín fue visto en la playa de As Gaviotas, en Porto do Son, y Protección Civil tuvo que advertir a los bañistas de que no jugasen con él para evitar riesgos.

Vídeo VÍDEO: Roger Suárez, submarinista de Noia (A Coruña)