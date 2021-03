Ni mamut ni elefante, los huesos encontrados en Ribeira (A Coruña) pertenecen a una ballena

Entre unos árboles, en un parque del municipio coruñés de Ribeira, una familia encontró mientras paseaba unos huesos de enormes dimensiones. ¿Se trataba de un mamut?, ¿Quizás de un elefante? Bien parecerían sacados de una película de ciencia ficción o de un "Parque Jurásico" versión galaica. En cualquier caso, los descubridores de este hallazgo se quedaron muy sorprendidos por esas piezas.

El veterinario ribeirense Alejandro Llovo se acercó al lugar para intentar despejar todas las incógnitas que surgieron alrededor del descubrimiento. Finalmente, su veredicto es que se trata de dos costillas de ballenas que tendrían un siglo de antigüedad. Miden algo más 1,40 metros de altura si se ponen de pie y pertenecían a un ejemplar común de entre 15 y 20 metros.

Llovo nos explica: "Cuando me dijeron que podían ser huesos de mamut... lo dudaba, pero cuando me comunican que son piezas que miden metro y medio...me entraron las dudas, así que me acerqué al parque de San Roque".

¿HUESOS DE BALLENA LEJOS DE LA COSTA?

Lo que llama la atención del descubrimiento es que estaban en una zona alejada de la costa "a una buena distancia" del litoral, según nos comunica este especialista. Se encontraron a la intemperie y se veían perfectamente, piezas totalmente blancas. La duda, debido a su apariencia, y que surgió a las personas que los encontraron era si podría tratarse de marfil.

El veterinario intenta explicarnos cómo es posible que hayan llegado hasta allí: "mi duda es de dónde vinieron... estaban completamente limpios y se ve que era una costilla. Son huesos porosos, sin restos ni de tierra ni de hierba, lo que nos hace pensar que no lleven aquí tiempo".

¿Cómo llegaron, entonces, hasta esta zona verde los huesos de ballena? En el momento de la entrevista con el veterinario aun se especulaba sobre distintos escenarios. Pasadas unas horas, el misterio se desvelaba: Estaban guardados en un almacén que pertenece al Ayuntamiento de Ribeira (A Coruña). Parece que alguien los pudo haber sacado de ese cobertizo y dejado en el propio parque, en una zona próxima. Desde el Concello explican que se trasladarán a otro recinto más adecuado, probablemente el Centro de Interpretación Arqueológica de San Roque.