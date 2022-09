Maite, peregrina desde Francia: "700 kilómetros de milagros diarios, eso es el Camino"

Seguro que ninguno de los caminantes que se abrazan en la Plaza del Obradoiro estos días es consciente de que, un poco, pero están haciendo historia: nunca antes se alcanzó la cifra de 348.000 Compostelas entregadas en un año y acaba de suceder cuando todavía queda por delante un trimestre entero de este segundo Año Santo consecutivo. 2019, el último año antes de la pandemia, se había despedido con 347.578 acreditaciones expedidas: difícil aventurar dónde estará el techo tras la vuelta plenamente a la normalidad, y cuando no dejan de sucederse los días con llegadas por encima de los 2.000 caminantes. Este jueves, sin ir más lejos, pasaron por la Oficina del Peregrino casi 2.700 peregrinos.

El atrio de la Catedral es escenario constante de cánticos, abrazos, encuentros emocionados...incluso para los que acaban una peregrinación juntos, como Daniel y Elena, una pareja de jubilados uruguayos para los que aseguran, este Camino ha sido casi una metáfora de sus vidas: 40 días de peregrinación tras 40 años de matrimonio. "Me quedo con todo, lo malo y lo bueno, porque nosotros lo asimilamos mucho a nuestras vidas, cuarenta etapas, porque nos quedan todavía cuatro más hasta Finisterre", cuenta Elena. "Yo ya lo había hecho solo, pero ha sido una satisfacción poder volver con mi esposa", explica Daniel "queríamos ofrendarle a Santiago y a Dios por todas las cosas buenas que hemos tenido en la vida, la familia, la salud el amor... estamos emocionados", confiesa él.

Las estadísticas dicen que las mujeres son más en el Camino y en las llegadas a la plaza, se nota también. Maite es una madrileña que llegó a Santiago después de 40 días peregrinando desde Francia, pero escuchándola, cualquiera diría que viene del cielo: "de verdad, ángeles por todas partes, 700 kilómetros de milagros diarios, de gente que te ayuda en todo!" Cuenta que le desapareció la cartera y se encontró gente "que le ofrecía dinero a pesar de que no la conocía de nada, cualquiera te llama a una ambulancia, lleva a gente al hospital, curar los pies de alguien a quien no conoces... eso es el Camino".

Se queda sobre todo con el recorrido antes de entrar en Galicia. A partir de Sarria, a diferencia de hace diez años, cuando había peregrinado otra vez, asegura que ha encontrado la ruta "demasiado masificada". Fuera de nuestra comunidad cuenta que hubo algunas jornadas en las que llegó a pueblos donde la única tienda o establecimiento de hostelería ya había cerrado...pero eran los vecinos los que preparaban de comer a los peregrinos. "Hay dolor de piernas, ampollas... pero mira...aquí llegan estas chicas de Canadá, y aquel de Irlanda que nos conocimos en el Camino". Y parece que todo lo otro se olvida.





Dejo a Maite y me fijo en un otro grupo de peregrinos que están grabando un vídeo delante de la Catedral: Alejandro y a sus amigos cordobeses. Me llama la atención que están hablando en lengua de signos. Me cuenta Alejando que hace tiempo que tenían clavada la "espinita de hacer el Camino de Santiago y que por fin, han podido encontrar el momento".

Su sordera no les desanimó, todo lo contrario, Alejandro recomienda la experiencia: "da igual si tienes una discapacidad o una enfermedad que te impide, con la ayuda de los peregrinos no vas a tener dificultades", asegura. Una de las chicas del grupo se encontró indispuesta y necesitaron contactar con un centro de Salud "pero gracias a una aplicación de la Asociación Nacional de Personas Sordas, que permite llamar a traves de una intérprete, vino una ambulancia en nada", asegura. "Ha habido las dificultades físicas normales... porque no estamos acostumbrados a caminar tanto, pero las hemos superado con la ayuda de otros peregrinos" afirma Alejandro.

Y hablando de superación, otra de las pequeñas grandes historias que hay detrás del récord de peregrinos de este año: la de Enrico, un joven italiano que ha cumplido la promesa de completar el Camino tras superar el cáncer. Le diagnosticaron la enfermedad hace diez años, cuando tenía 21: entonces, quedó con su médico en que peregrinaría a Compostela curado. Sentado en las piedras del Obradoiro, no encontraba las palabras para contar lo feliz que se sentía.