A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, celebrou o "éxito" da 'stand' galega durante a Feira Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid a semana pasada, ao alcanzar unha "marca de asistencia" con máis de medio cento de presentacións e de 400 reunións de negocios que aglutinaron a uns 1.000 profesionais do sector.

Castro, en declaracións aos medios, asegurou que o de Galicia foi un dos espazos con máis actividade ao longo do cinco días do evento. Ademais, reivindicou que logrou ser un do seis premiados na categoría de 'Stand sustentable'. Xunto a este galardón, destacou o 'Premio Excelencia' que recibiron os concertos do Xacobeo.

En total, as instalacións de Galicia en Fitur, con máis de 1.000 metros cadrados de extensión, acolleron un total de 54 presentacións de recursos, produtos e novidades de concellos, deputacións e xeodestinos, á parte de demostracións gastronómicas e deportivas, entre outras accións.

O espazo expositivo estivo concibido como un conxunto escenográfico que transmitía á Comunidade como destino turístico sustentable e de calidade, coa enogastronomía galega como eixo central. O Camiño de Santiago, o ecoturismo, a natureza, as augas termais e as festas de interese turístico foron outros dos puntos fortes que se mostraron neste 'stand'.

Como proba do "éxito" de afluencia que logrou este espazo foi que os case 250.000 folletos impresos se esgotaron durante a fin de semana. En paralelo, os distintos espazos de degustación, que ofreceron catas e 'showcookings', rexistraron cheos totais de público.

En canto ao espazo de negocios xestionado polo Clúster de Turismo de Galicia, durante os tres días destinados exclusivamente a profesionais celebráronse 400 reunións nas que participaron máis de 1.000 axentes do sector, unhas cifras que reflicten "o auxe do turismo e as boas perspectivas" para este 2023, tal e como destaca a Xunta.

Irlanda, Reino Unido, Brasil e Estados Unidos foron os principais países que se interesaron polo destino Galicia, cun repunte do interese do público latinoamericano que desexa visitar a Comunidade.

Ademais, rexistrouse unha especial demanda de información para adherirse ao programa 'Galicia Destino Sostible', posto en marcha este ano polo Clúster e a Xunta, xunto a unha subida do interese polo sector MICE, que apunta a unha recuperación do turismo de congresos.