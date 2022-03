O Consello da Xunta autorizou hoxe a sinatura de dous convenios de colaboración a través da Axencia de Turismo de Galicia coa Fundación Catedral e a Catedral de Santiago de Compostela co obxectivo de reforzar a seguridade na seo e mellorar a atención aos peregrinos e visitantes no Centro internacional de Acollida aos peregrinos.

Neste segundo Ano Xubilar consecutivo, o goberno galego destinará un total de 846.165,92 euros para o reforzo do persoal de seguridade destinado tanto á Catedral de Santiago como á Oficina de Atención ao Peregrino. De xeito complementario, achegaranse outros 304.661,58€ para seguir apoiando o funcionamento deste mesmo Centro Internacional, e mellorar así a acollida dos milleiros de peregrinos que se agarda sigan chegando ao longo deste ano. A suma total dos dous convenios, 1,1 millóns de euros, supón un incremento do 10% respecto ó orzamentado o ano pasado.

Fundación Catedral





A Xunta confía en que durante 2022 continuará a recuperación da cifra de peregrinos e visitantes a Compostela, grazas á mellora da situación sanitaria e á normalización da mobilidade internacional.

MELLORANDO CIFRAS DENDE COMEZOS DE ANO

En 2021 expedíronse case 180.000 compostelas, superando en preto de 40.000 as previsións iniciais, con medias de máis dun milleiro de peregrinos diarios a partir do verán, unha cifra que se agarda superar amplamente na medida en que o Camiño de Santiago poida recuperar a peregrinación internacional. O reto é "mellorar a súa experiencia ao remate da ruta, evitando esperas e atendendo os peregrinos adecuadamente para que a acollida en Santiago supoña o mellor colofón ao final do Camiño", explican dende a Xunta.

O segundo Ano Xubilar consecutivo principiaba con incremento de chegada de camiñantes respecto a 2021, e a tendencia continúa. Este xoves, 3 de marzo, a Oficina do Peregrino entregaba 126 compostelas. Si botamos unha ollada ás estatísticas da propia institución, en todo o mes de marzo do ano pasado non se acadaran as 200 credenciais.

O vindeiro mes de agosto marcará sen dúbida un antes e un despois neste Ano Santo, porque entre o 3 e o 7 está prevista a Peregrinación Europea que traerá a Compostela a milleiros de mozas e mozos chegados de todo o continente. Nunha recente visita a Santiago, o responsable da Subcomisión de Xuventude e Infancia da Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, explicaba que xa estaba confirmada a presenza de grupos dende Portugal, Italia, Bélxica, Alemaña, Ucraína e Eslovenia.

No entanto, o Camiño volve achegarnos testemuñas de fé e superación: en Cope Santiago recolliamos hai uns días a de Zhixian Xu, un cidadán chinés que logo de chegar a Santiago dende Italia, decidiu seguir peregrinando, agora cara ó seu país: un ano e medio levaralle realizar a ruta a cabalo.









