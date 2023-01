Lucía Barcia: "acudir a hacerme la mamografía me salvó la vida"

Galicia se suma a las comunidades autónomas que adelantan las mamografías preventivas a los 45 años, según ha anunciado este jueves el presidente Alfonso Rueda en el parlamento autonómico. Hasta ahora se hacían a partir de los 50 años y solo comunidades como Navarra o La Rioja las están haciendo ya a partir de los 45.

También se van a extender hasta los 74 años, cinco más de lo que ocurre ahora. En esta medida Galicia es pionera en toda España.

La previsión de la consellería de Sanidad es que los cribados se extiendan de este modo a 200.000 mujeres más que actualmente. También se han anunciado cribados específicos de cáncer de pulmón y de próstata.

El caso de Lucía. Un cribado le salvó la vida

Los oncólogos insisten en la importancia de la detección precoz de los tumores para que su pronóstico sea mejor y lo sabe bien Lucía Barcia. La primera vez que acudió a hacer una mamografía le detectaron un cáncer de pecho, pero en una fase muy inicial.

Eso le permitió someterse a cirugía rápidamente y solucionar todo solo con radioterapia.

"Era la primera vez que me convocaban y fue mi salvación porque no era el típico tumor que se puede detectar porque no era un bulto, sino células cancerígenas en los conductos mamarios y que de otra manera no se habría detectado seguramente hasta que no tuviese solución".

Lucía es psicóloga de la Asociación Contra el Cáncer en Ferrol e insiste en que todas las mujeres acudan a hacerse mamografías.

En su caso el tratamiento fue menos agresivo gracias a detectar el tumor tan pronto.

"Ahora muchas veces te dicen, es que cada vez hay más gente joven, y es verdad porque cada vez hay más cribado y se detecta antes y la solución es mucho menos agresiva. Antes era impensable que una mujer a la que le detectaban un cáncer de mama saliese con la cirugía y radioterapia como me ocurrió a mí".

Según los datos del Servicio Galego de Saude acuden a los cribados el 79% de las mujeres citadas y se han detectado más de 10.000 tumores las últimas tres décadas.