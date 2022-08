Lucho Penabade, actor e autor teatral: "Calquera sitio ten un personaxe, unha historia que interpretar"

Hai veces que as bambalinas están de máis, porque o propio espazo da representación é un personaxe tamén do espectáculo. Acontece en Cabana de Bergantiños co Dolmen de Dombate, en Padrón, na Casa de Rosalía ou no Xardín Botánico, na carballeira do Banquete de Conxo en Santiago, nas rúas de Ribadeo, as Torres de Altamira en Brión...algúns dos escenarios nos que se pode gozar da historia dun xeito diferente da man da compañía Os Quinquilláns.

Grazas á maxia do teatro, un día cóntannos envoltos en peles como se levantaron os primeiros cemiterios da humanidade, e ao día seguinte, atopámolos dándolle vida a damas e fidalgos no Ribadeo da Ilustración. "Nada de problemas de identidade, porque parte faino o vestiario, o guión que o facemos nós… e o sitios, que son marabillosos, coma este no que estamos", asegura Lucho Penabade, asomado no medio das ruínas de Altamira.

"Partir dende o espazo é acertadísimo" e sinala como exemplo Lampai, en Teo, onde tamén fan estes días un roteiro polos vestixios medievais que quedan nese concello, co fío da poesía do trobador Xoán Airas: "estar ao lado dun pedrón do século XII que mandou poñer un rei coroado en Santiago como rei de Galicia ten unha autenticidade marabillosa. A historia permite non ter que facer elocubracións fantástica… historiadores, arquiveiros… nos aportan información valiosísimas que nos permiten contar historias de verdade", asegura.





Audio





ALGO POSITIVO DUNHA CRISE

Pídolle que me explique como se amasa toda esta fariña e cóntame que coa crise de 2008, cambiou moito o modelo de contratación dos espectáculos. As compañías comezaron a dicirlle "aos concellos que fixeran eles a proposta que queren promocionar: o resultado foi marabilloso. Déronse conta de que tiñan moitos espazos para nada aproveitados, aos que non chegaban á xente: perdíase moito traballo polo camiño" E as compañías de teatro convertíronse nun remedio.

Tendo a temática, os personaxes..."facilitounos moito o traballo: pasamos o inverno investigando, escribindo, ensaiando" e a partir da primavera, agroma nas rúas o teatro.

Web Os Quinquilláns





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

TEATRO DE RÚA E PARTICIPATIVO

Ao arqueiro Rouco (o papel de Lucho Penabade na montaxe A Batalla de Altamira) non lle chega con que o público non perda o fío do seu relato sobre o levantamento Irmandiño: "tanto os meus compañeiros Tero e Borxa coma min temos unha vocación de participación popular. Iso é algo que estamos traballando no Banquete de Conxo, fixémolo tamén en Catoira e querémolo facer en Altamira… Que a xente teña un personaxe, un rol… porque é un xeito de conectar coa historia".



Si participas como irmandiño nas Torres de Altamira, seguro que non se che esquece nunca a historia dos Irmandiños.

A celebración do "Pequeno Banquete de Conxo" coa participación de escolares de distintos colexios de Santiago é a proba máis recente de que romper a cuarta parede poñendo acontecementos reais sobre o escenario é garantía de éxito: "nós tamén aprendemos, eles aprenden… e ao final, o que manda é a historia e que a xente non estea como espectadora, que participe, iso para nós é un soño".





Lucho non da moitas voltas tampouco cando lle pregunto por algunha das montaxes das que se sintan máis satisfeitos na compañía: "a visita dentro da casa da Matanza de Rosalía… Rosalía tiña moito máis peso do que nós pensabamos. Toda a súa literatura arrastraba uns contidos marabillosos…tamén o feito de traballar na propia fundación. Prestounos moito facelo pola propia vila de Padrón e na zona vella de Santiago"

Resulta curioso que un traballo tan serio e comprometido... veña da man dun grupo que se fai chamar "Quinquilláns", un apelativo dirixido a persoas máis ou menos de dubidosa reputación, segundo algunhas acepcións. Penabade aclara cun sorriso dos que enchen a cara: "cádranos o nome polo de ir de feira en feira… facendo animación, como cómicos dun lado para outro… e tamén sonaba aos Comediants, que eran o noso referente cando comezamos claro!. E de dubidosa reputación, efectivamente… pero formal no sentido dos labregos, porque cumprimos!" E tanto que o fan.