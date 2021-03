Los viajeros esperan por la nueva estación de Santiago

Un coche se detiene a mi lado en la Avenida Clara Campoamor, baja la vetanilla y el copiloto se sube la mascarilla: "por favor, ¿por dónde entramos a la estación del bus?" Es que hay que fijarse un poco para darse cuenta de que no, todavía no está en funcionamiento... si afinas el oído, sí que se escucha al fondo todavía algún taladro. Le explico que para coger el bus para Muros aún tienen que volver a San Caetano, a la vieja estación, pero por poco tiempo: me guiña un ojo el viajero, "a ver si es verdad y para el verano!" Sí hombre sí!.

Media docena de operarios con casco trabajan en esta zona: el 2 de marzo la Xunta recepcionó las obras pero todavía están dándole los últimos toques al ascensor que comunicará la pasarela con la plaza y quedarán definitivamente rematadas. ¿Cuándo empezarán a usarse las nuevas instalaciones? Dependerá de cuándo contrate el concello de Santiago los servicios de limpieza, seguridad e información, que le corresponden según el convenio firmado entre las dos administraciones.

Audio

UNANIMIDAD EN QUE SERÁ UNA OBRA FUNCIONAL

En el entorno nos encontramos usuarios de la estación del tren pero que también tienen que hacer el "salto" a San Caetano cuando necesitan enlace con un servicio de autobús: "vendrá muy bien para no tener que andar paseando por la ciudad con la maleta", nos dice una chica encantada con la idea de que trasladen pronto las dársenas de buses a la Intermodal. También, otro viajero que cuatro veces al año viene desde Madrid en tren y después en autobús a Sobrado dos Monxes: "la valoración es positiva", nos dice.

Los taxistas son también usuarios a su manera de la Intemodal y entienden que con la culminación de la terminal de autobuses se beneficia a la ciudad, aunque para su sector, en parte, suponga cierta pérdida de actividad, ya que dejarán de trasladar viajeros entre estaciones. Sin embargo, la principal pega que ponen cuando les preguntamos por la entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones es la ubicación de la nueva parada de taxis: aseguran que tocará esperar en una zona sin marquesina y además, "incómoda para el cliente por las vueltas que hay que dar para acceder a la ciudad".

Audio

Los vecinos y comerciantes de la zona, que han visto crecer el proyecto desde sus ventanas y escaparates, también están de acuerdo en la funcionalidad de la obra: hay total unanimidad en que el barrio de Pontepedriña se revaloriza con la puesta en marcha de la nueva estación y hasta "hay algunos propietarios que incluso han empezado a arreglar fachadas de edificios", aseguran. En algún negocio confían que "esperan tener más trabajo con los empleados de la estación, va a rejuvenecer la zona, se va a mover muchísimo más", confían. "Pena que no esté terminada también la estación del AVE, verdad?", nos dice otro vecino.

La parte ferroviaria de la Intermodal depende de que el Ministerio elimine la cláusula de los 3.5 millones de viajeros, algo que todavía no tiene fecha.

Audio

En lo que no hay una opinión tan unánime es en la valoración estética de la nueva infraestructura: una vecina recién llegada al barrio confiesa que "la pasarela llama demasiado la atención, rompe la estética de la estación, es como un muro enfrente", aunque reconoce que "habrá que ver cómo quedó por dentro". Me cruzo con una pareja veterana de la zona que aprovecha las amplias aceras de Clara Campoamor para hacer deporte matinal y ellos me dicen que tienen el corazón partido: "el acabado me parece bien, la conexión con la pasarela bien... lo que menos me gusta, el enrejado... pero tampoco pega ni con cola la estación de tren con la cafetería que tiene al lado" añade ella. Él cree que el edificio es "perfecto, moderno, una buena obra... aunque no le gusta tampoco el enrejado de la pasarela: va a hacer frío y nos vamos a mojar cuando llueva: ¿no iba a ser acristalado?" Despejamos dudas por si acaso de vuelta en la redacción: no, no hay cristales, cuando llueve, la pasarela se moja como las demás calles de Santiago.