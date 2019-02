Los vecinos de "Las Mimosas", preocupados por los robos

Ayer hablábamos con José Miñones, el alcalde de Ames, sobre los últimos robos que han generado alarma en la urbanización de "Las Mimosas". Nos cuentan los vecinos que se han producido al menos tres en las últimas horas y manifiestan su preocupación.

El regidor asegura que tuvo una reunión con la asociación vecinal. "Se cometieron en dos chalés y hemos hablado con la Guardia Civil, que ha intensificado los controles". También la Policía Local está haciendo seguimiento de estos casos y se ha aumentado la vigilancia. También el concello amiense ha colocado más puntos de luz en la entrada, dado las quejas vecinales por la oscuridad en esa zona y para poner vigilancia.

Miñones asegura que las fuerzas de seguridad le explican que no se trataría de una banda organizada "como antaño". "Eran actuaciones no del mismo perfil". No obstante las investigaciones continúan.

También ha habido quejas por el vuelo de un dron en la zona. Los vecinos han notificado que un "encapuchado" se dedicaba a manipular ese dispositivo por la urbanización. El alcalde de Ames asegura que se trataría de algo esporádico y "en principio" no vinculado con los robos. Asegura Mimñones que la Guardia Civil descarta que el dron pueda estar relacionado con los robos. Miñones nos contaba que "fue algo esporádico, de una tarde". No es la primera vez que ocurre en el concello: "Gente que tiene el nuevo juguete y que cree que puede usarlo en cualquier parte y no se puede". Recordaba el regidor sopcialista que los particulares no pueden manipular esos dispositivos por zonas urbanas y habitadas.

Sobre este caso, la Policía está ya notificada para dar con la persona que manejó el dron por esa zona.