En la aldea de Folgoso, en Figueiras, hay vecinos que ya tienen por costumbre, si se levantan durante la noche... asomarse a la ventana por si arde el monte. Están escaldados, y no es para menos: más de treinta fuegos en apenas diez años. María Xesús se despertó el sábado sobre las cinco y media de la mañana y desde el baño ya vió que "estaba empezando: aún era pequeñito, pero... después se levantó el aire, empezó a extenderse y daba un poco de miedo", asegura. Junto a otros vecinos, acudió a echar una mano a la propiedad de su cuñado: "conseguimos sacar los caballos y los perros sobre las seis y media de la mañana y los casetos y las cuadras de los animales los salvamos por los pelos" cuenta a Cope Santiago, llevándose aún las manos a la cabeza.

El fuego lamió el cierre de otra vivienda cercana, en el mismo lugar de Folgoso: el presidente de la Asociación de Vecinos de Figueiras , Xosé Manuel Quintáns, asegura que las brigadas tuvieron incluso dificultades para frenar el avance de las llamas en el entorno del inmueble: "el fuego llegó por el frontal de la casa e incluso estando allí los bomberos, se escapó hacia el lado derecho y también por el lateral izquierdo". Tres días después, el mejor testigo de lo ocurrido es la superficie quemada que circunda la finca. "El que prendió ahí el fuego quería hacer mal" asegura a Cope otro vecino: "buscó un sitio abrigado y un sitio de aire", añade, "y siempre cerca de las casas. Hasta ahora siempre ha sido posible cortar el avance del fuego antes de que se produjese una desgracia en Figueiras... "pero ¿cuando pase algo...?" "En 2013 el fuego rodeó varias casas en la aldea de Portela", recuerda Xosé Manuel Quintáns, y "alguna casa sufrió incendios en los cierres perimetrales, en los jardines, en Piñor también, y en 2016 a mi se me quemó el garaje, aquí en Folgoso... todo depende por dónde vaya el viento".

"Lo que pasa en Figueiras es que el monte está abandonado"

El PLADIGA COLOCA A FIGUEIRAS ENTRE LAS ZONAS DE VIGILANCIA EXTREMA

El presidente de la AVV de Figueiras es rotundo cuando le preguntamos qué pasa aquí los incendios: hay que completar la concentración parcelaria para que sea rentable (y factible) cuidar el monte. "Las autoridades hablan de que hay que venir a vivir al rural... pero si el monte está en estado salvaje...¿quién se va a poner a cultivar una finca si no sabes si va a ser para ti cuando se resuelva la concentración? (que recuerda se inició en los años 90). Señala hacia una zona de eucaliptos y añade: "por dónde se entra ahí con maquinaria para poder limpiar tal y como está establecido en la normativa? Porque yo se de fincas con cinco metros de ancho por cien o más de ancho: cuando metes el tractor para limpiar algo... ya estás metido en la del vecino". E insiste en que está sin cumplir el acuerdo al que llegó el Parlamento de Galicia en 2019, precisamente para completar la concentración parcelaria. "Tenemos que insistir por ahí", asegura.

Recuerda que el PLADIGA, el plan de Incendios de la Xunta, incluye esta parroquia compostelana en la lista de zonas de vigilancia extrema por la alta incidencia de fuegos pero asegura que "ni con esas: al final el fuego lo acaban apagando siempre en los mismos sitios, cuando se está aproximando a las casas: si se hacen parcelas con accesos, se minimizan mucho los efectos del fuego".

¿DE NUEVO LA MANO INCENDIARIA?

Uno de los episodios que toda la parroquia tiene presente es el de 2016, cuando fue apresado un vecino de la zona cuyo vehículo apareció próximo al lugar donde comenzó un incendio. Esta persona cumplió condena al considerarse probado en el juicio que había causado el incendio. Se da la circustancia de que ha salido de prisión y ha vuelto al barrio. Durante el tiempo en el que estuvo encarcelado, no se registraron fuegos en el monte de Figueiras. "Pero esta vez no se vio quién fue"... nos dice María Xesús, "¿que pudo ser otro y ahora que éste está en casa... pues que le echen la culpa a él? No lo sé... pero casualidades o no... hasta ahora no hubo incendios. "Nadie sabe quién fue y no se puede acusar a nadie" insiste Quintáns: "eso le corresponde a las autoridades, que supongo que estarán investigando".

La zona, en una de las faldas del monte Pedroso, es muy apreciada por los compostelanos para disfrutar de largos paseos al aire libre y sin aglomeraciones. Es lo que suelen hacer Andrés y sus amigos: "caminamos unos quince, veinte kilómetros al día..." asegura. Hoy han venido a propósito, a ver cómo ha quedado la zona: "es una pena, con lo bonito que está el monte ahora, con todo brotando... y siempre en el mismo sitio". Andrés también me dice que no está limpio el monte "es uno de los problemas que veo... tendrían que estar limpiando ahora, no? Porque dicen que los incendios se apagan en invierno..."