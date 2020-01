Los vecinos de Concheiros, preocupados por el aparcamiento, baches y aceras

La Xunta continúa inmersa en los trabajos de reforma e integración paisajística de los caminos de Santiago a su paso por la capital gallega. No obstante, todavía no han arrancado unas obras que se prevé sean complicadas: hablamos de la reforma en Concheiros. Será complicado porque conllevará cortes de tráfico, cambios en el transporte y restará plazas de estacionamiento. Este es uno de los puntos que preocupa más a los vecinos porque ya es casi misión imposible encontrar un lugar donde dejar el vehículo en este barrio.

El gobierno local de Santiago explicará hoy a los vecinos de la zona cómo se desarrollarán las obras de reforma de la calle. El encuentro se ha convocado para las 20 horas de esta tarde. Según fuentes de Raxoi, se tendrán en cuenta las peticiones y reivindicaciones vecinales para tratar de que el resultado guste a quien lo va a disfrutar todos los días. Otro de los miedos de los habitantes de este entorno es que se piense la reforma teniendo en cuenta a los peregrinos y no tanto a comercios y vecindad.

OBRAS ANTES DE SEMANA SANTA DE 2021

El tiempo juega en contra de los trabajos, porque no han arrancado aun. En este sentido, el Concello compostelano espera poder terminar las actuaciones antes de Semana Santa de 2021, en el mes de abril. Para cumplir estos plazos será preciso empezar cuanto antes y doblar turnos de los operarios.

RAXOI Y NO LA XUNTA

Finalmente va a ser Raxoi quien asuma la reforma de esta zona y no la Xunta de Galicia. Se trata de un acuerdo entre las dos administraciones, ya que el Ayuntamiento compostelano no había abonado aun el 25% de las demás obras de remodelación de los caminos de Santiago. Era su compromiso, pero no transfirieron los recursos. Ahora la corporación local ya no tendrá que abonar esas cantidades, pero, a cambio, el Ayuntamiento sufragará con sus propios fondos la remodelación de Concheiros. Se estima que las obras requerirán una inversión de 1.600.000 euros.