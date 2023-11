Los usuarios del Clínico urgen una solución: la Xunta propone un parking de mil plazas

Encaje de bolillos: es lo que le toca hacer a muchas personas que tienen que acudir con frecuencia al Hospital Clínico de Santiago. Como a María Luisa: su hijo pequeño está enfermo y desde donde viven, en la zona del Avío, tienen que coger dos autobuses para llegar al CHUS. Cuando al niño le toca analítica, ella baja más temprano en su coche, para coger sitio en el aparcamiento gratuito en superficie: "sobre las siete y cuarto...Luego al niño lo baja su padre en moto, para evitarle el madrugón", cuenta a Cope Santiago.

Otras veces, claro, toca pagar el parking, que aunque tenga uno de los precios más elevados de la ciudad, no siempre es solución segura. Nos lo dice Julia: asegura queha estado"hora y media dando vueltas" antes de poder entrar al subterráneo."Empecé a dar vueltas, había zonas por dónde casi no se podía circular y el privado también estaba completo..."

La primera hora de estacionamiento en este parking que funciona en régimen de concesión acaba de subir a 2.40€ con la actualización de precios que aprobó esta semana el concello de Santiago, tal y como establecía el contrato. Juanjo es un usuario que no tenía ni idea de este encarecimiento cuando dejó allí su vehículo y pone los ojos como platos al enterarse: "pues imagínate... si ya me parecía caro antes, ahora me va a parecer más!" Él cree que se tendría que habilitar algún tipo de bonificación para las personas que lo utilizan, visto que "las plazas que hay en superficie son claramente insuficientes" señala."Como cuando vas a un supermercado y llevas el tique del parking" explica. Claro que la diferencia aquí es que no hay que "fidelizar" clientela: los usuarios son aquí ya "clientela cautiva": Sonia tiene una enfermedad autoinmune que la obliga a estar ingresada en períodos prolongados. "A miña nai é a que ven cando eu estou ingresada xa se levanta ás seis da mañá para encontrar sitio, e despois, cando xa empeza a alixeirar isto un pouco, sácao do parking... porque ten pagado ata 20€, perfectamente!" asegura.

Muchos de los que sufren la falta de plazas de aparcamiento coinciden en que el problema viene ya desde que se planificó una infraestructura de estas características sin pensar en la cantidad de personas que se iban a desplazar aquí: Esther es sanitaria jubilada y señala que "no conviene que un hospital tan grande esté a la entrada o casi enmedio de la ciudad. Tiene que estar hacia la salida... en un descampado hacia Rois o Lavacolla...Imagino que habrá mucha política, dinero, muchos compromisos" dice en alusión a la falta de acuerdo entre las administraciones. "Es vergonzoso, no, lo siguiente", dice Julia: " es que estamos hablando de venir a citas médicas, es increíble que no encuentren una solución"

NUEVA REUNIÓN, CON NUEVA PROPUESTA DE LA XUNTA: UN PARKING EN ALTURA DE MIL PLAZAS

Este martes, la Xunta y el concello de Santiago volvían a reunirse para abordar esta cuestión y el gobierno autonómico lanzó entre otras iniciativas, una nueva propuesta: crear un parking en altura dentro del recinto hospitalario que contaría con mil plazas de estacionamiento. El coste de esa infraestructura ascendería a 18 millones de euros: una parte, 4.3 millones, esperan que los aporte el gobierno local.

Desde la administración autonómica recuerdan que esta opción se tomó también en otras ciudades como Pontevedra y A Coruña, donde los ejecutivos locales aportaron también parte de la financiación de una manera proporcional a Compostela, aseguran.

En el caso de Pontevedra se logró también la implicación de la Diputación y la financiación se haría en varias anualidades.

¿Qué dice la alcaldesa compostelana? Goretti Sanmartín asegura que analizará esta salida, pero pide medidas provisionales que se puedan aplicar de manera inmediata, como reforzar el transporte público para los empleados del CHUS. Según las cifras que maneja el ayuntamiento, el personal sanitario copa el 80% de las plazas de aparcamiento público en horario matinal.

