Los toxicómanos acumulan muchas de las sanciones por quebrantrar el confinamiento en el Barbanza

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira acaba de dictar una sentencia que condena a un vecino de A Pobra do Caramiñal al pago de 720 euros de sanción por haber incumplido en 8 ocasiones el confinamiento en las dos últimas semanas de marzo. La sentencia es calcada a la que, hace apenas un par de días, dictaba el mismo juzgado contra otro pobrense por los mismos hechos por lo que, también en este segundo caso, se le impone el pago de esa cuantía a razón de 3 € diarios durante 8 meses, es decir, uno por cada día de quebrantamiento reconocido.

Y es que, aunque la petición inicial de la Fiscalía elevaba la sanción a 12 meses, el reconocimiento de los hechos y el acuerdo alcanzado por el acusado con el Ministerio Público rebajaba sensiblemente la sanción.

LOS CASOS SE ACUMULAN EN LOS JUZGADOS

Estas dos anteriores son las primeras sentencias que hemos conocido, pero no serán las últimas ya que hoy mismo estaba previsto que pasara a disposición judicial otro vecino de A Pobra que acumula 14 detenciones durante los días que llevamos de confinamiento. Este último cuenta también con numerosos antecedentes policiales y se suma a las seis personas que, según publica La Voz de Galicia, han sido detenidas en Ribeira, Noia, Porto do Son y A Pobra en estas últimas semanas, tanto por no cumplir con la orden de quedarse en casa, como por la comisión de varios delitos relacionados con robos y hurtos.

Algo que afecta también a otras localidades barbanzanas como a la de Rianxo, donde su Policía Local informaba en facebook que "Desde que empezó el estado de alarma, en la villa rianxeira ya se han formulado 55 denuncias por circular o estar en la vía pública sin causa justificada, y en varios casos se trata de personas reincidentes que tiene problemas de adicciones".