"El día 12 de julio vamos a votar con los colegios electorales blindados: se están haciendo inspecciones de técnicos en riesgos laborales, va a haber circuitos de entrada y salida, gel y máscaras para quien no las lleve de casa y los miembros de las mesas estarán completamente protegidos", avanza el presidente de la Xunta en funciones en su primera entrevista presencial tras la crisis del coronavirus.



El presidente de la Xunta está satisfecho de cómo ha gestionado su gobierno la crisis del coronavirus. La situación actual es a juicio de Alberto Núñez Feijóo “mejor de lo que estaba previsto: la patología covid es residual a día de hoy en número de pacientes”.

Con todo, Alberto Núñez Feijóo señala en su primera entrevista presencial desde que estalló la pandemia que "es demoledor que hayan fallecido 618 personas. Son 618 familias rotas”.

Precisamente el presidente en funciones tiene previsto acudir este sábado al funeral por las víctimas del COVID-19 que se va a celebrar en la iglesia de San Francisco de Santiago de Compostela este sábado.

DISTANCIA SOCIAL DURANTE UN AÑO O UN AÑO Y MEDIO

Sobre cómo se presenta el futuro inmediato, el mandatario autonómico señala que “la distancia física, el lavado de manos y la mascarilla son los tres medicamentos para luchar contra el coronavirus hasta que tengamos una medicina o una vacuna. Vamos a tener que acostumbrarnos a esas medidas durante el próximo año o año y medio”

LOS GALLEGOS HEMOS TENIDO SENTIDIÑO EN ESTA CRISIS

Feijóo está satisfecho del comportamiento de los gallegos durante estos meses duros. “El sentidiño es esencial en la mayoría de la población. Los gallegos hemos sido responsables, maduros e inteligentes”.

“Hemos aprendido que tenemos buenos cuidadores de mayores. El porcentaje de contagio en residencias es del 0,07%”, explica.

Eso sí, el presidente de la Xunta remarca la necesidad de que el Gobierno apruebe un documento que coordine todo el país ante posibles rebrotes. “Tiene que haber un plan de rebrotes nacional que homogenice cuándo se entiende que hay un brote y qué medidas se toman en ese caso”.

ES NECESARIO ABRIR LA FRONTERA EN ARBO, TOMIÑO Y SALVATERRA

Feijóo ve muy positivo que desde el pasado lunes se pueda cambiar de provincia en Galicia, y el objetivo ahora es lograr más pasos fronterizos con Portugal.

“Portugal tiene dudas sobre la situación epidemiológica de España y estamos intentando convencerlos de que la situación en Galicia no es la misma que la de otros puntos del país. Es importante que se abran más pasos fronterizos”.

"Lo lógico sería abrir como mínimo Arbo, Salvaterra y Tomiño, porque los trabajadores y las mercacías están teniendo que dar rodeos para cruzar".

ALCOA: LA FALTA DE PRECIO COMPETITIVO Y LA BAJADA DE DEMANDA HAN CREADO UNA TORMENTA PERFECTA

Otro de los asuntos centrales de la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en Cope Galicia ha sido la crisis industrial. "El cierre de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao puede tener un impacto sin precedentes en la Mariña de Lugo"

"Lo primero que tenemos que saber es si el Gobierno quiere o no que en España haya una fábrica de aluminio primario, porque San Cibrao es la única. Si el Gobierno no quiere o no le importa Alcoa no tiene futuro".

Feijóo no ve claro el compromiso del ejecutivo de Pedro Sánchez con las electrointensivas. "Llevan un año y medio mareando la perdiz. Antes de las Elecciones Generales la ministra visitó conmigo la fábrica y se comprometió a que hubiese un precio competitivo en cuestión de semanas, ha pasado un año y el descenso de la demanda de aluminio ha creado una tormenta perfecta".

PSOE Y PODEMOS QUIEREN SOCIALIZAR RESPONSABILIDADES CON ALCOA

Sobre la idea que están deslizando los partidos que forman parte del Gobierno de España de que la Xunta tiene parte de culpa el la crisis de Alcoa el presidente autonómico recuerda que la regulación del marco energético de ese tipo de industria es competencia exclusiva estatal.

"El Partido Socialista y Podemos son los responsables de que no haya un precio eléctrico competitivo en España y entiendo que quieran socializar las culpas. No entiendo que el BNG entre en ese juego".

LAS EMPRESAS DEL LITORAL TIENEN QUE QUEDARSE EN EL LITORAL

Otro de los frentes abiertos contra el Gobierno de Pedro Sánchez es el que hace referencia a las normativas que cuestionan las permanencia de empresas en la línea de costa. "La Ley de Cambio Climático elimina las prórrogas de las concesiones en el litoral. Hay cientos de depuradoras y conserveras afectadas", recuerda Feijóo.

"Solo un planteamiento ideológico o el desconocimiento de lo que es el litoral gallego explica los cambios en la Ley de Costas"

¿Quién es el responsable de esos planteamientos? El presidente de la Xunta lo tiene claro: "Tanto el problema de Alcoa, las térmicas, el ataque a mar-industria vienen de las mismas políticas industriales del Gobierno Central. Parece que quieren cerrar industria en Galicia y abrirlas en otras partes de España".

QUEREMOS UN TURISMO TRANQUILO Y SIN AGLOMERACIONES

El día 1 de julio abre la Oficina del Peregrino, la Catedral de Santiago y los albergues públicos y eso va a ser una especie de pistoletazo de salida para el turismo de fuera de la comunidad.

Es evidente que el verano no va a ser bueno pero Feijóo destaca que"han parado de cancelarse las reservas hoteleras y han arrancado en zonas costeras y en turismo rural. en este momento hay unas 600.000 reservas". "Estamos preparados para ofrecer seguridad en el turismo y en la sanidad, queremos un turismo tranquilo, no masificado".

ELECCIONES: EL PARTIDO HAY QUE JUGARLO

¿Y las elecciones? ¿Cómo se presentan?

"Los gallegos tienen que escoger el Gobierno que levante a Galicia de la crisis de coronavirus. Pueden escoger un gobierno estable o cuatro o cinco partidos", decía Feijóo en su entrevista en Cope.

Sobre las encuestas que apuntan a que podría repetir la mayoría absoluta en esos comicios Feijóo evita el triunfalismo e indica :"las elecciones no están ganadas, hay que jugar el partido e ir a votar".