Los testigos desmontan al Chicle: todo lo se sabe del juicio por el caso Diana Quer

El pasado martes comenzaba la vista oral del juicio por el crimen de Diana Quer ocurrido el 22 de agosto de 2016. El primero en declarar fue el propio José Enrique Abuín que mantuvo todo lo que dijo en su segunda comparecencia ante el juez instructor y en la reconstrucción de los hechos. Que aquella madrugada salió de su casa de Rianxo con intención de robar gasoil a los feriantes que se encontraban en las fiestas patronales de A Pobra do Caramiñal. Y que, con las garrafas ya en la mano, se topó inesperadamente con Diana Quer, a la que confundió con una feriante, abalanzándose sobre ella y agarrándola por el cuello, tras lo que se dio cuenta de que ya estaba muerta.

HOMICIDIO IMPRUDENTE

Habría sido en ese momento cuando la introdujo en el maletero de su coche, saliendo dirección Rianxo con intención de tirar al cadáver a la Ría de Arousa. Algo que no hizo ya que había gente en el muelle de Taragoña, desde cuyo puente tiró el móvil de Diana al agua antes de dirigirse a la nave de Asados (Rianxo) donde desnudó el cuerpo de la joven para eliminar rastros y lo tiró al pozo, lastrándolo previamente con dos bloques de hormigón.

Esa circunstancia es clave para la línea de la defensa que, según la propia abogada de oficio, demostraría que "El Chicle ni acosó, ni secuestró, ni asesinó a Diana Quer”, reduciendo los hechos a un homicidio por imprudencia que en el Código Penal está castigado con dos años y medio de cárcel.

LOS TESTIGOS DESMONTAN EL RELATO

Sin embargo, si algo ha dejado claro esta primera semana de juicio es que ninguna declaración apunta en esa dirección. Desde los ex cuñados y la ex mujer del Chicle que aseguran que en aquella mañana no salió de casa, antes de irse a pasar el día en la playa con la familia y que le dieron una coartada falsa porque nunca pensaron que fuera capaz de hacerlo, hasta los feriantes, que niegan que les robaran gasolina aquella madrugada.

Una teoría que también rechazan los expertos ya que aseguran que un robo de gasoil deja siempre marcas que alertan a los propietarios de los vehículos.

INVESTIGADORES VS DEFENSA

A lo largo de esta semana se han escuchado también los testimonios de agentes que participaron en la investigación. Todos ellos confirmando lo ya recogido en la instrucción. Que el coche del Chicle fue identificado en la autovía, que su móvil y el de Diana hicieron recorridos compatibles en la noche de autos. Y que el acusado mintió en varias ocasiones cuando, una vez detenido, dio varias pistas falsas sobre el lugar donde se encontraba el cuerpo. Lo que va en contra de la eximente de colaboración que defiende su abogada.

Especialmente duro fue el relato de los dos buzos que rescataron el cadáver de Diana Quer del pozo de 10 metros de profundidad en cuyo fondo se encontraba lastrado con los bloques de hormigón. Cadáver que, según expertos buceadores, se encontraba en una posición antinatural para este tipo de casos, salvo que se hubiera producido un shock previo que provocara su rigidez.

SEGUNDA SEMANA CLAVE

A lo largo de esta semana seguirán declarando los investigadores y peritos que realizaron los informes de acusación. Será determinante conocer el de los forenses, tanto para determinar si El Chicle pudo provocar con sus propias manos la muerte de la joven como asegura o con una brida, como defienden las acusaciones.

Y especialmente relevante será su declaración para despejar las dudas sobre si hubo o no agresión sexual. Aspecto clave en la posible condena de prisión permanente revisable.

Las conclusiones de las partes las escucharemos el próximo día 22, mientras que el veredicto del jurado popular lo conoceremos a partir del 25 de noviembre.