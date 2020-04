Los servicios de Correos se han reducido más de un 60% desde el inicio de la alarma sanitaria

La seguridad es también la máxima de Correos en estos tiempos de pandemia: seguro que lo has notado tanto en una visita a tu oficina postal más cercana, como en la reducción del reparto a domicilio. Para frenar la posibilidad de contagios, ya no es necesaria la firma en tabletas digitales, se han incrementado las distancias de seguridad en los lugares de trabajo y se han instalado mamparas. Desde el inicio de la alarma, solo hay un 25% de personal distribuyendo el correo y además, en días alternos. En Correos nos aseguran que esto no supone que se estén acumulando envíos sin repartir, porque también se ha reducido la oferta de servicio a lo más básico: Roberto Fernández, Jefe de la red de Oficinas de la Zona 1, en la que se incluye Galicia, nos contaba en Cope Santiago que están prestando únicamente "servicio postal universal, esto es, carta ordinaria de hasta dos kilos, carta certificada, giros postales y paquete azul...Entre un 30 y un 40% respecto a lo que sería la actividad ordinaria".

Garantizar que lo que se oferta, se puede prestar en tiempo y forma: esa es la idea, nos dice Fernández. Han tenido que buscar soluciones a problemas como el que denunciaba en Cope un usuario de apartado postal en Santiago: ¿qué ocurre con envíos atrapados en un buzón de una oficina de correos a la que el cliente no se puede desplazar? Roberto Fernández recomienda a los usuarios que se pongan en contacto con la oficina, vía telefónica o por correo electrónico "donde les van a buscar la solución: un paquete azul con los envíos, con la frecuencia que nos digan, pero el servicio se va a dar", asegura.

En estos momentos, las oficinas mantienen en general horario reducido, de 9.30h a 12.30h, aunque para casos especiales, como reparto de material sanitario, algunas en Galicia han ampliado la apertura hasta la una y media.