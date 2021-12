Los Scouts reparten ya por toda España la Luz de la Paz de Belén

La Luz de la Paz de Belén ha comenzado ya a extenderse por toda España gracias a los 5.800 voluntarios del Movimiento Scout Católico (MSC) que repiten una tradición que en nuestro país se remonta a 1999, aunque sus orígenes están una década anterior cuando, desde 1986, una niña o niño prende la llama en la cueva del Nacimiento de Jesús en Belén, en Cisjordania. Desde allí parte a Viena donde empieza su peregrinar a manos de scouts que llevan, junto a la Luz, un mensaje de educación por la paz y generan con su misión una amplia red de cooperación.

Sin embargo, la pandemia ha obligado a trastocar esta tradición ya que ha impedido que los scouts españoles hayan podido acudir hasta la capital de Austria, por lo que el acto central se desplazaba a la Catedral de Santiago de Compostela donde, tras una eucaristía presidida por el Arzobispo Emérito de Tánger, el franciscano Santiago Agrelo, la Luz de la Paz de Belén entraba por la Puerta Santa, acompañada por los sones de la Marcha del Antiguo Reino de Galicia interpretada por tambores, gaitas y violines, y portada por varios voluntarios para, una vez depositada en el Altar Mayor, ser repartida entre todos los asistentes.

Vídeo













Llama que se recogía en la parroquia compostelana de Santa María de Figueiras, donde la Luz ha seguido brillando desde que llegase a Galicia el pasado año y que ahora parte ya hacia todos los puntos de la geografía española para alumbrar parroquias, hogares, hospitales, residencias de ancianos, prisiones y asociaciones de pueblos y ciudades de todo el territorio nacional. Una labor que no sería posible sin el compromiso de los más de 25.000 voluntarios que forman Scouts MSC, que se encargan de trasladarla allá donde hace más falta.

"¡SOMOS LUZ!"

Voluntarios del Movimiento Católico Sctous de España a quienes Monseñor Agrelo animaba "para llevar paz, alegría gozo, solidaridad y salvación a los necesitados de salvación" al grito de "¡Somos Luz!", que resonó en la catedral de Santiago poco antes de que los responsables de los Scotus de Galicia traspasaran simbólicamente la Luz de la Paz a los Scouts de Cantabria, que serán los responsables de organizar este mismo acto el año que viene en Santander.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y todo después de que, en su ofrenda al Apóstol Santiago, el Secretario de MSC Galicia, Ignacio Vilar, recordara que los voluntarios del MSC de toda España se presentaban ante su sepulcro "para empezar desde Santiago un peregrinaje llevando el gran mensaje de amor que significa la Luz de la paz de Belén".

Tras lo que terminaba el acto al son del Himno de los Scouts que corearon en el templo compostelano, algunos realizando el saludo scout con los tres dedos de la mano derecha levantados, otros moviendo al aire el pañuelo que les caracteriza por todo el mundo.

Vídeo





A lo que no dudaron en sumarse todos los oficiantes de la ceremonia que llenó la Catedral de Santiago, no sólo de los representantes de las diferentes asociaciones scout de toda España, sino también muchos de los visitantes que permanecieron atentos, sobre todo al momento en el que, desde los candiles principales, la Luz de la Paz se fue repartiendo entre todos los asistentes prendiendo la llama de vela en vela, teniendo cuidado, eso sí, de que la cera no cayera y dañara el recién restaurado suelo y mobiliario de bancos de madera del templo compostelano.





MOVIMIENTO SCOUT MSC EN ESPAÑA

Scouts MSC es la organización representante del Escultismo Católico en España. Está formada por asociaciones con presencia en 16 comunidades autónomas y por centenares de comunidades cristianas distribuidas por toda la geografía. Sus 5.800 voluntarios desarrollan su labor socioeducativa y pastoral entre más de 25.000 niños, niñas y jóvenes.

Voluntarios que serán los encargados de repartir por toda España la Luz de la Paz de Belén.