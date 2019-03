Dos grandes rotondas en San Caetano

Agustín Hernández presenta una nueva cláusula de su “contrato capital”, que espera, supondrá una gran transformación de la entrada norte de la ciudad. Los populares han estudiado la reforma de la avenida de San Caetano. El portavoz popular y candidato a la alcaldía entiende que es una de las demandas de los santiagueses: la remodelación de la zona y la adecuación del tráfico en el entorno.

La propuesta contempla la reforma de dos plazas, ejecutando en ellas dos rotondas de 70 metros de diámetro, además de una mejora en el vial que las une. Se conseguiría, así, la eliminación de los giros con semáforos y la puesta en marcha de una nueva ordenación de tráfico en este entorno.

Imagen de las rotondas en San Caetano, que quiere implantar el PP

En cuanto al planteamiento del tráfico, plantea el PP novedades: que se permitan todos los movimientos, facilitar los giros directos, eliminar los semáforos, agilizar el tráfico y mejorar la fluidez de los vehículos. Entiende Hernández que no solo competería al Ayuntamiento de Santiago, sino que estas formulaciones puede sen implementadas en colaboración con la Xunta de Galicia, que vería mejorada la accesibilidad al complejo administrativo de San Caetano. A mayores, explica Hernández “permitirase un aforro no custe do mantemento dos semáforos que, actualmente, están xerando un problema, eliminando a maioría destas sinalizacións lumínicas”. Se vendrían a eliminar entre 20 y 28 semáforos de la zona.

Cree el candidato a la alcaldía de Santiago por el PP que “estamos obrigados a reformular esta zona” y que “se pode facer e se pode levar a cabo sen grandes despilfarros, con reformas que suporá un custe moderado, de pouco máis de 800.000 euros”.

SITUACIÓN ACTUAL

En nuestra retina siguen las imágenes de los vehículos parados al final de Xoán XXIII o de la Avenida de Castelao, o en los distintos semáforos de la Plaza de España, por lo que la remodelación que plantean supondría el desarrollo de esas dos plazas, la de España y la Plaza de la Paz.

La situación actual en esta zona es semejante a la que teníamos en la rotonda del cruce en la avenida de Rodríguez de Viguri y la Avenida do Camiño Francés, donde el gobierno del Paritido Popular ejecutó una gran rotonda que, en la actualidad, facilita mucho los movimientos del tráfico.

Para el PP es imprescindible hacer una ciudad más acogedora y que facilite el tránsito de vehículos y peatones.