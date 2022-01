Los partes de alta y baja por covid en Galicia, disponibles en la plataforma E-Saude

A lo largo de esta semana está previsto que los trabajadores de Galicia que necesiten una baja laboral a causa del coronavirus tengan de modo automático el alta a los 7 días, siempre que no haya síntomas ni pruebas diagnósticas positivas.

El sitema es sencillo, en el momento en el que el médico le da la baja al trabajador enfermo emite también el alta, que se almacena y que se envía automáticamente a la Seguridad Social a los 7 días siempre que no haya novedades que recomienden que el trabajador siga de baja.

Estas últimas horas los responsables del sistema sanitario se han reunido con los profesionales para explicarles los cambios que se van a implementar en los próximos días.

"El Sergas trabaja en el sistema de gestión de altas y bajas de las incapacidades temporales por covid en un mismo acto", anuncia la administración sanitaria gallega en sus redes sociales. El objetivo es aligerar la carga de trabajo del personal médico y anuncian, además que el parte de baja va a poder descargarse a través de la aplicación E-saude.

?? O Sergas traballa no sistema de xestión das altas e baixas das incapacidades temporais por covid nun mesmo acto



?? Pretende alixeirar a carga de traballo do persoal médico



?? A través do aplicativo É-Saúde, tamén se poderán descargar os partes



?? https://t.co/rqgtiAR6J1pic.twitter.com/IkmdZ7BNUp