Los narcos apuestan por las descargas de cocaína "en avalancha" ante la sobreproducción mundial

El decomiso esta misma semana de cerca de 3 toneladas de cocaína a bordo del buque Nehir, interceptado por Fuerzas del Orden españolas y de la Armada en las costas al norte de Galicia, ha vuelto a poner de relieve la intensa actividad delictiva que mantienen los clanes de narcotraficantes gallegos, en colaboración con las mafias internacionales.

Más cuando se sospecha que la droga que viajaba en las bodegas del bque hundido podría ser incluso el doble de la decomisada en la Operación Bocanegra, lo que demostraría que los narcotraficantes están optando por el envío de enormes cargas de cocaína para que estas sean descargadas "en una estrategia de avalancha en la que, si envías 8 o 10 toneladas de cocaína, luego con que una parte de ella llegue al mercado negro ya sea rentable".

Así nos lo cuenta el gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, desde su despacho en Vilagarcía de Arousa, capital de la comarca pontevedresa de O Salnés, y donde se iniciaba el pasado mes de mayo el operativo Bocanegra tras detectarse la actividad de organizaciones criminales, encaminadas a la introdicción de un importante alijo de cocaína, como así se ha demostrado nueve meses después.

"En la actualidad hay una sobreproducción de cocaína a nivel mundial y desde los países productores las mafias están intentando colocar todo ese excedente en los dos principales mercados, que son Europa y los EE.UU", asegura Alonso que insiste en que "desde hace ya un tiempo bandas de narcos de Europa del este se han sumado a las sudamericanas a la hora de llegar a acuerdos con los narcos gallegos, encargados con sus organizaciones de que la droga entre en el continente europeo a través de la costa".

Y es que, aunque será la investigación la que determine cuáles eran los planes para las al menos tres toneladas que transportaba el Nehir, que cargó la cocaína en algún punto de la costa del Caribe tras zarpar desde Mauritania (África) el pasado 15 de enero, todo parece indicar que el objetivo era un trasvase a lanchas planeadoras o pesqueros en alta mar, que la transportarían hasta tierra a través de la costa gallega, fundamentalmente, de las Rías Baixas.

De esta forma se evidenciaría la actividad delictiva que mantienen los clanes gallegos "que están mandados por los mismos de siempre, sus herederos o sus allegados", asegura Alonso, afirmando que "aún hay quienes por estas tierras siguen queriendo mantener un alto nivel de vida gracias al narcotráfico".

De ahí que se haya lamentado por la reincidencia delictiva de muchos de esos narcotraficantes, bien sean históricos o sus herederos, por unas condenas "que son cortas para los grandes traficantes, no tanto para los pequeños, llegan tarde y en muchas ocasiones no se cumplen", por lo que "asistimos atónitos a la reincidencia una y otra vez de los mismos o parecidos personajes traficando con grades cantidades de droga y demostrando que no estamos siendo eficaces en este sentido", asegura Fernando Alonso, que alaba la tarea que desarrollan las Fuerzas de Seguridad del Estado, Jueces y Fiscales comprometidos en la lucha contra el narcotráfico internacional de cocaína que sigue teniendo en Galicia una de sus principales bases operativas.