Los motivos de los médicos para manifestarse este domingo en Santiago

Hacen falta médicos en Galicia, como en toda España, no es fácil conseguirlos y esto se traduce en más listas de espera y en picos de saturación, por ejemplo, cuando llega la gripe o las dolencias respiratorias.

A pesar de todo, todas las encuestas apuntan a que los gallegos estamos satisfechos con el sistema sanitario.

Lo hemos comprobado a pie de ambulatorio Concepción Arenal, en Santiago.

"Yo creo que bien, llevo tiempo con un médico y la atención es muy buena. En otros países hay que pagar por esto", explica a Cope un usuario del centro. "No he tenido nunca ningún problema de que me dejasen sin atender o que me tuviese que quedar sin tomar una medicación por no conseguir una cita", nos cuenta otro.

Medidas para mejorar el sistema: médicos voluntarios en Pontevedra

Los sindicatos y la Xunta están negociando cómo mejorar las condiciones de los facultativos para intentar reducir listas de espera y también la fatiga que acumulan muchos médicos, sobre todo en la atención primaria.

¿Qué se ha puesto encima de la mesa hasta ahora?

. Limitar el número de pacientes que ve cada médico a un máximo de 33 al día, por ejemplo, u ofrecer contratos de 3 años a los nuevos MIR de atención primaria para que escojan Galicia y no otra comunidad al terminar la residencia.

Y este jueves el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba una medida más: bolsas de médicos voluntarios para cubrir vacantes en centros con dificultades, como ocurre actualmente en algunos puntos de la provincia de Pontevedra.

Quienes se apunten van a tener que comprometerse a estar disponibles entre 3 y 7 días al mes a cambio de retribuciones sustanciosas.

"As persoas que estén neste plan recibirán 230 euros por disponibilidade, 690 euros mínimo ó mes", en palabras de Rueda tras el consello de la Xunta en San Caetano. A eso habría que sumar la retribución en caso de que se les llame para trabajar.

En el consello de la Xunta de este jueves también se han convocado 413 plazas de personal sanitario por concurso de méritos para plazas de difícil cobertura, atención primaria, pediatría o salud mental.

Todo esto, a la espera de que el gobierno autorice más plazas MIR, es decir, que autorice la formación de más médicos para que se puedan incorporar al sistema.

Manifestación de SOS Sanidade Pública: los motivos de los médicos para salir a la calle

El domingo hay manifestación en Santiago de la plataforma SOS Sanidade Pública con el apoyo del BNG y PSOE. De hecho las dos formaciones políticas van a poner autobuses en toda Galicia para llevar gente a la manifestación.

La plataforma ha registrado estos días una iniciativa legislativa popular en el Parlamento para defender el sistema sanitario y la han acompañado de 50.000 firmas de ciudadanos.





Esa utilización política de un problema que es de toda España genera mucho ruido y puede incluso ocultar las reivindicaciones que tienen los médicos, que las hay y que en muchos casos pueden ser razonables.

¿Qué piden?, ¿cómo mejorar el sistema?

Jesús Sueiro es médico en Santiago y portavoz de Agamfec, la asociación de medicina familiar y comunitaria.

Piden, por ejemplo, más personal administrativo para reducir la burocracia que tienen que hacer los médicos.

"Hay mucha gente que pide cita directamente sin ningún tipo de filtro y la consulta que hace no es médica sino que se puede resolver en enfermería o simplemente piden cita para preguntar cuándo le toca ir a traumatología".

Entre las reivindicaciones de los médicos está la de incrementar recursos en la atención primaria.