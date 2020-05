Los menores de 6 años no volverán a las aulas en Galicia en este curso

Los menores de seis años ya no regresarán al colegio este curso en Galicia pero sí los alumnos de segundo curso de Bachillerato y de segundo curso de los ciclos medio y superior de Formación Profesional. Estos últimos podrán incorporarse a las aulas de manera voluntaria a partir del próximo 25 de mayo.

La decisión se tomó tras la Conferencia Sectorial de Educación, presidida este jueves por la ministra Isabel Celaá, y en la que hubo un consenso mayoritario de las comunidades autónomas para que únicamente se retomen las clases en los cursos superiores. De momento, eso sí, sin pautas de sanidad. Para la Conselleira de Educación, Carmen Pomar, no se entiende que diversos sectores económicos dispongan ya de un protocolo sanitario para su reactivación mientras el educativo, que mueve millones de personas en toda España, no lo tenga a poco más de una semana de poder abrir los centros. La conselleira lamentó la demora del Ministerio en el envío del documento y en especial que no pudiera ser evaluado conjuntamente en la reunión mantenida este jueves.

¿CÓMO SERÁ EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR EN GALICIA?

Ya en cuanto al próximo curso escolar, la conselleira insistió en la necesidad de que el Ministerio establezca “una hoja de ruta clara que garantice la igualdad en el acceso a la educación de todo el alumnado”. En este sentido, confirmó la participación de Galicia en el grupo de trabajo que, según anunció el Ministerio, se creará próximamente para preparar el curso 2020-21 y que abordará la organización escolar, la programación didáctica y la dotación tecnológica adaptadas a la situación derivada de la pandemia del COVID-19.

Pomar le solicitó nuevamente al Ministerio el cambio normativo que permita acumular las plazas de la oferta de empleo docente de 2020 con la de 2021. A este respecto, desde el Ministerio se aseguró que la solicitud tiene cabida en el decreto que se está tramitando. Por otra parte, ante la propuesta del Ministerio de anular las becas al alumnado de Formación Profesional que aplazó la Formación en los Centros de Trabajo (FCT), la conselleira demandó el mantenimiento de estas ayudas apelando a la situación de excepcionalidad que se vive.

PLAZO PARA MATRÍCULA EN LAS ESCUELAS INFANTILES

La Xunta de Galicia abre en este 15 de mayo y hasta el próximo día 29 de mayo, ambos incluidos, el plazo de inscripción para el curso 2020/21 en las escuelas infantiles públicas autonómicas y en las plazas públicas concertadas en escuelas infantiles de iniciativa privada.

La Xunta busca disminuir la inquietud de las familias sobre el próximo curso en las escuelas de 0 a 3 años, a la espera de que el Gobierno central fije unos criterios claros sobre los plazos y condiciones para la reapertura de estos centros.

La presentación de las solicitudes se realizará preferentemente de manera telemática a través de los formularios disponibles en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Con esta medida, se trata de evitar que las familias se tengan que desplazar en esta situación de emergencia sanitaria.

En el próximo curso habrá dos grandes novedades: