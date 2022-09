Los gallegos opinan: ¿qué tal lo está haciendo Alfonso Rueda como presidente de la Xunta?

Han pasado ya más de cuatro meses desde que Alfonso Rueda tomase posesión como presidente de la Xunta de Galicia. La marcha de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP a nivel nacional obligó a tomar una decisión que finalmente fue por consenso y que llevó a Rueda a la presidencia del gobierno autonómico y del Partido Popular gallego.

Durante esta primera parte de su mandato el gobierno autonómico ha aprobado la gratuidad de las escuelas infantiles para todos los niños o la incorporación de vacunas como la del papiloma para niños en el calendario del Sergas.

Entre los problemas más acucientes que ha tenido que asumir están la falta de médicos de atención primaria que ha alargado las listas de espera en los centros de salud o los incendios forestales que afectaron a la comunidad el pasado mes de agosto. Estas próximas semanas está previsto que se empiecen a pagar las ayudas para los afectados por los incendios.

Este lunes Rueda reúne en el edificio Fontán de Santiago de Compostela a su gobierno para hablar de "balance, fitos e obxectivos" para preparar a los suyos para los próximos meses.

"Más cercano que Feijóo"

En general en la calle los ciudadanos no han notado grandes cambios en la Xunta tras el relevo de Rueda por Feijóo.

"Me parece un buen político, tiene experiencia", defiende un hombre en el centro de Santiago. "Me parece que es más cercano que Feijóo", explica una mujer. De todos modos ella no ha notado grandes cambio en la acción política que la ve "exactamente igual".

Otra compostelana añade que "lo que sí siento es el revuelo que ha levantado Feijóo a nivel nacional, el PP tiene una nueva cabeza y el electorado lo sabe. En Galicia la cosa sigue tranquila, sigue el PP".

"De momento no se notan cambios, sigue con las instrucciones que dejó Feijóo. En un tiempito se sabrá", explica a Cope un jubilado.









