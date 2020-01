Los Fuegos del Apóstol abandonan el Obradoiro

El gobierno local de Santiago anuncia mejoras urgentes en la zona histórica compostelana. El documento que hoy se dio a conocer a los medios ha sido también enviado a los distintos grupos políticos. Se trata de actuaciones en la zona monumental, y es que, las autoridades pretenden que los cambios y mejoras sean efectivos ya en 2021. Son actuaciones pensadas para mejorar la accesibilidad, movilidad, iluminación, regulación de usos de los espacios público o la mejora de los servicios públicos. La mayor parte de estos trabajos deben arrancar de modo inminente.

¿DÓNDE?

El gobierno local de Santiago presenta las actuaciones urgentes en catorce espacios de la ciudad histórica: prazas da Inmaculada, Obradoiro, Praterías, Quintana; en San Francisco; avenida de Xoán XXIII; rúa do Franco; rúa da Raíña e praza de Fonseca; rúa Travesa de Fonseca; rúa do Vilar; rúa Nova; praza do Toural e Cantón do Toural; praza de Fuenterrabía y rúa da Senra y praza de Galicia.

LA PARADA DEL AEROPUERTO CAMBIA DE SITIO EN LA PLAZA DE GALICIA

El Alcalde de Santiago anunciaba hoy que se va a habilitar un nuevo acceso para las cubiertas de la Catedral y el museo en el Arco de Palacio. La idea es también mejorar la imagen de la Costa do Cristo, cambiando el actual acceso al departamento municipal de Tráfico.

La parada del bus del aeropuerto pasará al carril de acceso del parking de la Plaza de Galicia

En lo que respecta a la Plaza de Galicia, habrá una modificación importante: se cambiará la ubicación de la parada del autobús al aeropuerto. Hasta ahora se recogían y dejaban viajeros en una acera que soporta ya mucha densidad de autobuses, frente a varios establecimientos del grupo textil Inditex. Cualquiera que pase por esa acera se da cuenta que se queda muy pequeña para albergar a los pasajeros de las distintas líneas que allí paran. Es por esto que el bus que se dirige o viene de Lavacolla pasará ahora al carril de servicio del actual aparcamiento, con el objetico de descargar presión de esa acera. La idea del gobierno local es ampliar también esa acera unos centímetros.

Futura ubicación de la parada de bus del aeropuerto en la Plaza de Galicia

BAÑOS PÚBLICOS

Habrá nuevos baños públicos en Platerías y Rúa Raxoi

El actual ejecutivo municipal es consciente de la necesidad creciente de baños en el espacio público. Por esto anuncia mejoras en los existentes en Costa do Cristo, Alameda y el parque de Xixón, situado en el campus norte. Se van a instalar nuevos servicios en la Rúa de Raxoi y también en la Plaza de Platerías. En este sentido, Sánchez Bugallo avanzó la iniciativa de la Fundación Catedral de ampliar los aseos públicos del antiguo centro de atención a los peregrinos en la Casa do Deán.

Posibles localizaciones para nuevos baños públicos en la zona histórica de Santiago

MOVILIDAD E ILUMINACIÓN EN LA ZONA MONUMENTAL

Se va a reducir el límite temporal de la distribución de mercancías en la ciudad histórica y se van a habilitar nuevas zonas de reparto en Rodrigo de Padrón y praza de Fuenterrabía. En iluminación, el Concello ha mostrado la necesidad de encargar un proyecto urgente de iluminación exterior del conjunto de la Catedral y un plan director de iluminación en el conjunto del casco antiguo.

ADIÓS A LOS FUEGOS EN EL OBRADOIRO DESPUÉS DE 4 SIGLOS

Decisión también importante que toma el gobierno de Bugallo: el traslado de los fuegos de las fiestas del Apóstol de la Plaza del Obradoiro. El Alcalde explicó que se seguirá manteniendo el espectáculo de luz y sonido de la noche del 24 de julio, pero añade que hay que estudiar una ubicación alternativa para el lanzamiento de la pirotecnia. También se redactará un proyecto de instalaciones temporales para los espectáculos que se van a celebrar en la Plaza de la Quintana.

Los fuegos del Apóstol dejarán de tirarse desde el Obradoiro después de 400 años

El documento se completa con otras actuaciones, como la puesta en marcha de un servicio de control y apoyo a los visitantes, actuaciones puntuales en la Quintana para proteger la Puerta Santa, también se anuncia la reforma del servicio de trenes turísticos, se va a retirar la compactadora de basura de la Travesa de Fonseca y, para compoensar esto, Bugallo anuncia un servicio de recogida cada hora "o dos horas" de cara al Año Santo de 2021.