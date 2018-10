Los badenes de la discordia

La Policía Local de Teo ha denunciado al concejal de obras de ese concello. El motivo: unos badenes, entre otros elementos, colocados entre Vilar de Calo y Reis por, supuestamente, incumplir la normativa en cuanto a medidas, señalización y emplazamiento.

Los agentes presentaron la denuncia en la Fiscalía contra el concejal, Xurxo Francos, por autorizar su construcción.

Fuentes municipales nos confirman que esto es así, aseguran que tienen conocimiento "extra oficial" del tema y que los agentes no advirtieron antes de presentar la denuncia de que hubiese algún problema que subsanar.

No ha habido respuesta oficial por parte del gobierno, sí de la oposición.

Antonio Reyes, edil popular, dice que tendrá que ser la justicia quien dirima si son elementos son legales o no, no obstante asegura que ha habido quejas de los vecinos y que no están señalizados.