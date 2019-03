Lluvia, pero de críticas a Raxoi, por suspender el desfile media hora antes de su salida

Y llegó el Martes de Entroido. MeteoGalicia y otros servicios meteorológicos ya habían avisado: ese día por la tarde vendría lluvia intensa y vientos fuertes. Estábamos en alerta amarilla. La predicción se mantenía desde el día anterior y los servicios informativos lo veníamos contando.

A pesar de todo, había mucha ilusión. Por la mañana todo el mundo se preguntaba: ¿Habrá desfile en Santiago? En la calle y tomando un café, los ciudadanos aseguraban: ¡No lo van a suspender media hora antes! Incluso a los periodistas nos pedían información.

Trasladando esta inquietud, la pregunta a la concelleira de Acción Cultura era obligada. ¿Se mantiene el desfile?. Pasaban de las once de la mañana y Branca Novoneyra era tajante: "No hay cambios" "Muchas veces el Entroido en Compostela es lluvia y viento. Pero vamos a mantenerlo, es mucho trabajo, viene gente de muchos lugares de Galicia a participar, porque tenemos unos premios fantásticos y vienen comparsas y carrozas de muchos lugares. Ya sabeis que no podemos trasladarlo a un lugar interior".

Branca Novoneyra decía por la mañana que se mantendría el desfile

Eso decía la responsable de cultura del gobierno local de Compostela Aberta y eso reproducíamos los medios de comunicación, casi al mediodía.

No obstante, la sorpresa llegaba minutos antes de la salida del desfile, programada para las 17:30 horas desde la Avenida de Ferrol. El Concello de Santiago decidía suspender la actividad.

¿Qué cambió desde la mañana? Raxoi mantiene que la predicción meteorológica era mala, pero lo era ya horas antes. Los participantes estaban convocados y dispuestos a salir, preparados en sus posiciones y mojándose.

El Concello de Santiago también se escudó en las redes sociales en que la misma decisión la tomaron otros ayuntamientos del entorno, como A Pobra do Caramiñal o Boiro. Eso sí, lo que no dicen es que los gobiernos de estos concellos anunciaron la suspensión el día anterior.

El compostelano Paco Otero, el Belenista de Conxo y cofrade de la Semana Santa, también cumple con el Entroido compostelano. En nuestros micrófonos nos decía que en los 32 años que lleva participando en el desfile santiagués nunca se había suspendido, que él recuerde.

El Concello de Santiago busca ahora fecha alternativa para la celebración.