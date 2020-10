La llegada de la Vuelta Ciclista a España "vaciará" de coches Muros durante varios dias

A pesar de que nos encontramos en la que, sin duda, es la edición más extraña de la Vuelta Ciclista a España que se recuerde, la llegada de la gran cita ciclista de 2020 a Galicia volverá a ser un inmejorable escaparate para nuestra geografía. Eso, si la pandemia y las condiciones meteorológicas del otoño gallego no lo deslucen.

Una cita que, por decisión de la propia organización, no se podrá seguir "in situ" ni en las salidas, ni en las llegadas, donde no podrá haber público, como tampoco en los finales de etapa en alto. Así, el seguimiento tendremos que hacerlo a través de los medios de comunicación, como las retransmisiones radiofónicas del equipo de Deportes COPE, siguiendo el lema de "#LaVuelta20EnCasa".

En todo caso, los preparativos ya están en marcha y en las últimas horas el Concello de Muros emitía un bando en el que se fijan ya las restricciones al tráfico de vehículos y estacionamiento que arrancarán varios días antes de la cita el 3 de noviembre. Así, quedará prohibido el estacionamiento ya desde las 20.00 h del sábado 31 de octubre hasta las 20.00 h del martes 3 de noviembre en toda la zona portuaria de Muros y en la carretera a Miraflores.

Además, con la celebración de la prueba cronometrada en la propia jornada del 3 de noviembre, se cerrará al tráfico la carretera de la costa, la AC-550, que une Muros con el alto de Ézaro, en Dumbría, y que cruza el concello de Carnota.

Será en los próximos días cuando se vayan publicando las alternativas de transporte que se van a poner a disposición de aquellas personas que se puedan ver afectadas por estas restricciones, aunque desde el departamento de Deportes del concello muradano ya se avanza que habrá alternativas de transporte público y que se habilitarán zonas de aparcamiento tanto Dinámicas, donde se podrá mover el vehículo de 11 a 18 h de ese mismo 3 de noviembre, como el parque empresarial, en el entorno de la piscina y el centro de salud o la zona de Pozo do Cachón, y Zonas Estáticas, donde deberá permanecer sin poder moverse el vehículo en ese mismo horario en el pabellón de Miraflores, cementerio Atalaia, Zona Cabo, A Vouga, San Francisco y Ancoradoiro.